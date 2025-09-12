باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سقایی دبیرکل اتاق اصناف ایران، در گفتوگو با رادیو اقتصاد در خصوص آخرین وضعیت بازار نوشت افزار همزمان با نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس اظهار داشت: ما هر ساله طرح بازرسی وزارت را داریم. بیش از ۴۱۰ اتاق در سراسر کشور وجود دارد که تقریباً تمام معاونتهای بازرسی و نظارت در چارت سازمانی آنها قرار دارند.
وی ادامه داد:تیمهای بازرسی ما در تمام واحدهای صنفی نظارت دارند. اما برای ایام پیش، مثل عید نوروز و ایام بازگشایی مدارس، نظارت ویژهای بر بازار داریم و تمرکز ما بر روی کالاهای نوشتافزار و اقلام مرتبط با دانش است.
قیاسی توضیح داد: ابلاغیه این طرح ۱۵۶ تا ۱۵۷ به اتاقها و اتحادیههای سراسر کشور ارسال شده که بازرسی بر روی این اقلام متمرکز باشند. ما بیشتر به دلیل اینکه این کالاها اساسی نیستند، به صورت شکایت محور اینها را بررسی و بازرسی میکنیم.
دبیرکل اتاق اصناف ایران اظهار کرد: نظارت بازار به صورت ناگهانی و سر زدن بازرسان اصناف، در قالب تیمهای مشترک با اتحادیههای مربوطه، تعزیرات و بازرسان سازمان حمایت از واحدها انجام میشود.
او یادآور شد:کل زنجیره از تولید تا عرضه شامل تولیدکنندگان و عرضهکنندگان صنفی بازرسی میشود و از لحاظ قیمتگذاری و درصد سودهای مصوبات در عمدهفروشیها و همچنین قیمت مصرفکننده و کیفیت مورد نظارت قرار میگیرد.
قیاسی تصریح کرد: کالاهایی که قیمت تولیدکننده و مصرفکننده مشخص است، وضعیت آنها در دسترس است، ولی کالاهایی که قیمت ندارند، مبنای بررسی قیمت فاکتوری است که در واقع عرضهکننده ارائه میکند.
او بیان کرد: نظارت مردم هم میخواهد که بتوانند کمک کنند به روان بودن بازار و در شفافیت و منصفانه بودن آنها. در صورتی اگر شکایت شود، به محض دریافت شکایت، نسبت به کالاهای ویژه مدارس به طور پیوسته خود اصناف نظارت کافی خواهند داشت.
وی ادامه داد: این طرح از ۱۵ شهریور ماه متمرکز بر روی کالاهای مرتبط با مدارس از جمله نوشتافزار و دفترچه و حالا قلم و مداد و همچنین پوشاک و کفش دانشآموزان است و به مدت یک ماه ادامه دارد.در کنار نمایشگاه مهر بازاری که از ۲۰ مهر ادامه پیدا میکند،
او یادآور شد: در تمام شهرهای ایران همین نظارت و بازرسی برقرار است. همچنین این نکته جالب است که بگویم نمایشگاه مهر بازار ما که توسط واحدهای صنفی در شهرهای کشور برگزار میشود، به صورت بسیار مناسبی با حداقل سود در اختیار مردم قرار میگیرد. یکی از نکات همیشه هم خیلی مهم است. فکر میکنم البته باید شبکه صنفی هم بیشتر به این حساس باشد.