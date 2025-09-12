پرونده رقابت‌های نوجوانان آسیا با قهرمانی ازبکستان و عنوان نهمی ایران بسته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسابقات جودو نوجوانان آسیا با حضور ۱۹۶ جودوکار از ۲۱ کشور به میزبانی اندونزی در جاکارتا آغاز شد و عصر امروز با قهرمانی ازبکستان به پایان رسید.

در این مسابقات که در غیاب تیم ژاپن برگزار شد، ازبک‌ها بعد از درخشش در مسابقات قهرمانی جهان، با کسب هفت طلا، سه نقره هشت برنز جایگاه نخست جدول توزیع مدال‌ها را به خود اختصاص دادند. کره جنوبی با سه طلا، دو نقره و دو برنز نایب قهرمان شده و قزاقستان با دو طلا، چهار نقره و هشت برنز سوم شدند.

تیم ملی جودوی نوجوانان ایران که سال گذشته در رقابت قهرمانی آسیا به میزبانی کره جنوبی با کسب یک مدال طلا و دو مدال برنز در گروه پسران، عنوان پنجم را کسب کرده بود در این دوره فقط در گروه پسران دو برنز به دست آورد و به لطف تک مدال نقره خاک خواه که در گروه دختران به دست آمد، عنوانی بهتر از نهمی کسب نکرد.

تاجیکستان، چین تایپه، هند، قرقیزستان و مغولستان بالاتر از تیم کشورمان قرار گرفتند.

برای تیم کشورمان سمیرا خاک خواه یک مدال نقره، امیر حسین نظری و محمد پوریا بنائیان هم دو مدال برنز کسب کردند. ابوالفضل نظری، یاسین پرهیزگار، سبحان حکیمی و علی اصغر ملک زاده هم دیگر اعضای تیم نوجوانان ایران بودند که توفیقی در کسب مدال نداشتند.

منبع: مهر

