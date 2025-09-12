سازمان پزشکان بدون مرز با توصیف فاجعه بار بودن وضعیت انسانی در نوار غزه، اعلام کرد که کمبود تجهیزات و ناتوانی بیمارستان‌ها به بدترین نقطه رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان «پزشکان بدون مرز» روز جمعه اعلام کرد که وضعیت انسانی و پزشکی در نوار غزه به «بدترین حالت قابل تصور» رسیده است، که این امر نتیجه نسل‌کشی‌ای است که رژیم تروریستی اسرائیل نزدیک به دو سال است علیه فلسطینیان مرتکب می‌شود.

احمد ابورده، مدیر فعالیت‌های پزشکی این سازمان در «بیمارستان ناصر»، در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی، وضعیت کلی در نوار غزه را «فاجعه‌بار» توصیف کرد. او توضیح داد که تمام بیمارستان‌هایی که هنوز به صورت جزئی خدمات ارائه می‌دهند، برای مدیریت تعداد زیاد بیماران و مجروحان، کمبود بیمارستان‌ها و نقص تجهیزات در حال تقلا هستند.

ابورده بر کمبود تجهیزات پزشکی در سراسر نوار غزه تاکید کرد و گفت که مجروحان و افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن برای دسترسی به دارو‌های خود با مشکل مواجه‌اند. او در این خصوص افزود: «ما به بدترین وضعیت قابل تصور، از نظر انسانی و پزشکی، رسیده‌ایم. وضعیت بهداشتی در نوار غزه فاجعه‌بار است.»

او درخواست رژیم تروریستی اسرائیل برای تخلیه کامل شهر غزه را «تراژیک» خواند و اشاره کرد که درصد زیادی از فلسطینیان در غزه در این شهر زندگی می‌کنند و می‌دانند که جای دیگری برای پناه بردن ندارند.

ابورده تاکید کرد که در حال حاضر تمامی فلسطینیان در غزه برای تامین نیاز‌های اولیه خود، از آب گرفته تا غذا، در تلاش هستند.

اسرائیل با حمایت آمریکا، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) در حال ارتکاب نسل‌کشی در غزه است که شامل قتل‌عام، گرسنگی دادن، تخریب و کوچ اجباری می‌شود و تمام درخواست‌های بین‌المللی و دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف آن را نادیده می‌گیرد.

این نسل‌کشی تاکنون به شهید شدن ۶۴ هزار و ۷۱۸ فلسطینی و زخمی شدن ۱۶۳ هزار و ۸۵۹ نفر منجر شده که بیشتر آنها کودک و زن هستند. همچنین صد‌ها هزار نفر آواره شده‌اند و قحطی جان ۴۱۱ فلسطینی از جمله ۱۴۲ کودک را گرفته است.

منبع: آناتولی

