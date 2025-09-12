رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امکان فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر دیگر میسر نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حسن بابایی با بیان اینکه بسیار اتفاق افتاده در پیش فروش ساختمان، یک واحد ساختمانی به چندین نفر فروخته می‌شد گفت: آیین نامه ماده ۱۴ جدیداً نهایی و از طرف دولت ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت این آمادگی را دارد که شناسنامه‌های یکتای واحد را تعریف کند افزود: برای هر واحدی که پیش فروش می‌شود یک شناسه یکتا اختصاص می‌گیرد.

بابایی اظهار کرد: علاوه بر این در سامانه املاک نیز واحدی که پیش فروش می‌شود، اصطلاحاً قفل می‌شود یعنی اگر فروشنده بخواهد واحد را به کسی دیگر بفروشد سامانه این اجازه را نمیدهد.

وی عنوان کرد: این آیین نامه در واقع خلا‌های قانون پیش فروش ساختمان را که اجرایی نشده، پر می‌کند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: ثبت اسناد و املاک ، پیش فروش مسکن
خبرهای مرتبط
برای نخستین‌بار ثبت شرکت‌ها با حذف کامل فرایند‌های فیزیکی انجام می‌شود
وصول ۲۳ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی
کاتب؛ سکوی تحول‌آفرین خدمات دیجیتال سازمان ثبت اسناد و املاک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حادثه در خیابان پیروزی؛ جان باختن یک کارگر و نجات دو نفر
اعمال محدودیت‌های جدید ترافیکی در محور‌های شمالی کشور/ آزادراه تهران-شمال و جاده چالوس بسته شد
کارکنان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد نگران تعدیل نباشند
آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها/ تردد از مرزن‌آباد به سمت تهران به صورت یک طرفه
هشدار جدی سازمان امدادونجات؛ دریای خزر خطرناک شد
۲ تصادف مرگبار در تهران طی هفته سوم شهریور
حمایت صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت از خودکفایی مددجویان؛ پرداخت بیش از ۱۱۶۷ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال
تهران در برابر زلزله آماده‌تر از گذشته
انعقاد قرارداد ۷۰۰۰ دستگاه و ورود ۳۰۰۰ اتوبوس تا پایان سال
آخرین وضعیت جاده‌های کشور/ ترافیک پرحجم در مسیر‌های شمالی در جریان است
آخرین اخبار
بسته شدن راه کلاهبرداری در پیش‌فروش مسکن با صدور شناسه یکتا
آماده باش مدیریت بحران در پی هشدار نارنجی هواشناسی برای ۶ استان کشور
نونهالان در میدان تجریش به یاد شهدای کودک رکاب می‌زنند
تعیین تکلیف ۹۸ درصد واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه
کارکنان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد نگران تعدیل نباشند
آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها/ تردد از مرزن‌آباد به سمت تهران به صورت یک طرفه
هشدار جدی سازمان امدادونجات؛ دریای خزر خطرناک شد
آخرین وضعیت جاده‌های کشور/ ترافیک پرحجم در مسیر‌های شمالی در جریان است
معنا و مفهوم هوش هیجانی چیست؟ + فیلم
روایت یک امدادگر از تلفن شهید جنگ ۱۲ روزه که هیچگاه پاسخ داده نشد + فیلم
ترافیک سنگین محور‌های شمالی؛ پلیس راهور: با احتیاط بازگردید
حمایت صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت از خودکفایی مددجویان؛ پرداخت بیش از ۱۱۶۷ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال
۲ تصادف مرگبار در تهران طی هفته سوم شهریور
نمره قابل قبول برای هوای تهران
حدود ۵ هزار خودرو متروکه در تهران تعیین تکلیف می‌شود
اعمال محدودیت‌های جدید ترافیکی در محور‌های شمالی کشور/ آزادراه تهران-شمال و جاده چالوس بسته شد
تهران در برابر زلزله آماده‌تر از گذشته
انعقاد قرارداد ۷۰۰۰ دستگاه و ورود ۳۰۰۰ اتوبوس تا پایان سال
حادثه در خیابان پیروزی؛ جان باختن یک کارگر و نجات دو نفر
ایران و عراق متعهد به مقابله با چالش‌های ناشی از قاچاق موادمخدر هستند
تست گرم بخش پایانی خط ۷ مترو تهران شنبه انجام می‌شود