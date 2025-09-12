رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امکان فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر دیگر میسر نیست.

پیشبه سوی ششمین قهرمانی کشتی در جهان؛پیشبینی سایت آمریکایی از ۲ طلای ایران در جهانی کشتی آزاد
باشگاه خبرنگاران جوان ـ حسن بابایی با بیان اینکه بسیار اتفاق افتاده در پیش فروش ساختمان، یک واحد ساختمانی به چندین نفر فروخته میشد گفت: آیین نامه ماده ۱۴ جدیداً نهایی و از طرف دولت ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه سازمان ثبت این آمادگی را دارد که شناسنامههای یکتای واحد را تعریف کند افزود: برای هر واحدی که پیش فروش میشود یک شناسه یکتا اختصاص میگیرد.
بابایی اظهار کرد: علاوه بر این در سامانه املاک نیز واحدی که پیش فروش میشود، اصطلاحاً قفل میشود یعنی اگر فروشنده بخواهد واحد را به کسی دیگر بفروشد سامانه این اجازه را نمیدهد.
وی عنوان کرد: این آیین نامه در واقع خلاهای قانون پیش فروش ساختمان را که اجرایی نشده، پر میکند.
منبع: ایسنا