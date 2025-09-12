قاسمی گفت: با استفاده از گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی، منابع مالی جدیدی برای نوسازی تجهیزات دانشگاه‌ها ایجاد خواهد شد و این رویکرد می‌تواند به دانشگاه‌ها کمک کند تا در مواجهه با تغییرات تعرفه‌های انرژی، از منافع مالی بهره‌برداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  مهدی قاسمی روز جمعه در حاشیه برگزاری هفتاد و هشتمین نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور در دانشگاه کردستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اقدامات موثری در وزارت علوم برای تامین مالی پایدار دانشگاه‌ها به ویژه در حوزه امور و تغذیه دانشجویان انجام شده است.

وی افزود: یکی از مهمترین اقدامات، استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در خصوص گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی است و به دلیل شرایط کشور و دنیا، باید از انرژی به عنوان مهمترین منابع در اختیار، بهترین استفاده را کرد.

مشاور وزیر علوم در اقتصاد آموزش عالی ادامه داد: اخیرا در چارچوب همین ماده ۱۲ تلاش می‌کنیم، از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مصرف انرژی صرفه‌جویی و از ظرفیت ماده ۲۴ قانون تامین مالی زیرساخت‌ها، انرژی صرفه‌جویی شده در دانشگاه‌ها را از طریق گواهی‌های صرفه جویی انرژی بفروشیم و مبلغ آن را در اختیار دانشگاه‌ها برای نوسازی تجهیزات و امور دیگر قرار دهیم.

قاسمی به سیاست‌های مربوط به تغذیه دانشجویان اشاره کرد و گفت:بر اساس برنامه‌های وزیر علوم، تحولی در ارائه غذای دانشجویی در حال انجام است.

وی به ابتکارات معاونت امور دانشجویی در زمینه رستوران‌های مکمل پرداخت و افزود: مدل‌های جدیدی برای تولید و ارائه غذا در حال طراحی و هدف آن ارتقای کیفیت و تنوع غذای دانشجویی است.

