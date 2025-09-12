سفارت عربستان با منتشر کردن بیانیه‌ای از اتباع خود در انگلیس خواست به تجمعات اعتراضی که قرار است شنبه در لندن برگزار شود، نزدیک نشوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سفارت عربستان سعودی در انگلیس روز جمعه با صدور بیانیه‌ای از شهروندان خود در لندن خواست از تجمعات اعتراضی که انتظار می‌رود روز شنبه در این شهر برگزار شود، خودداری کنند.

سفارت عربستان در بیانیه خود توضیح داد: «با توجه به شرایطی که روز شنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵ در لندن رخ خواهد داد، از جمله اعتراضات و راهپیمایی‌ها در مرکز شهر، سفارت از شهروندان می‌خواهد که احتیاط کنند و از دستورالعمل‌های مقامات محلی پیروی کنند و از تجمعات و اعتراضات دوری کنند.»

این تظاهرات چند روز پس از آن رخ می‌دهد که پلیس متروپولیتن لندن ۸۹۰ نفر را در جریان تظاهراتی که شنبه و یکشنبه گذشته در حمایت از گروه اقدام فلسطین برگزار شد، دستگیر کرد. دولت انگلیس در ژوئیه گذشته فعالیت این گروه را به موجب قانون ضد تروریسم ممنوع اعلام کرد.

پلیس روز یکشنبه در بیانیه‌ای ادعا کرد که ۸۵۷ نفر از دستگیرشدگان با اتهام حمایت از یک سازمان ممنوعه رو‌به‌رو هستند، در حالی که ۳۳ نفر دیگر به جرایم مختلف، از جمله ۱۷ نفر به جرم حمله به افسران پلیس، دستگیر شده‌اند.

پلیس روز شنبه اعلام کرد که بیش از ۴۲۵ معترض در اولین روز اعتراضات که بعد از ظهر شنبه گذشته در میدان پارلمان لندن در پاسخ به فراخوان گروه «دفاع از هیات منصفه ما» آغاز شد، دستگیر شدند. این گروه با تصمیم دولت برای ممنوعیت جنبش «اقدام علیه فلسطین» مخالفت کرد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: پلیس انگلیس ، تجمع اعتراضی
