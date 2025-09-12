باشگاه خبرنگاران جوان ـ طرز تهیه دمنوشهای ایرانی بسیار ساده است و نیاز به تجهیزات خاصی ندارد. فقط کافی است با این گزارش همراه باشید تا راز این طلسم درون فنجان را بشناسید.
چند سالی است که بین جوانها، کافهگرایی شده یک مد و ترند داغ. پشت میزهای چوبی و چرمی، در برابر فنجانهای بزرگ قهوه، جمع شدهایم و مشغول ژست گرفتن و لایک گرفتن و تعریف کردن از انواع اسپرسو و لاته و موکا.این جریان قهوهپرستی، به طرز آرام اما پرقدرتی، یک دنیای جدید ساخته؛ دنیایی که انگار بدون کافئین و قهوه تلخاش هیچ راهی برای آغاز روز وجود ندارد. اما باید بگوییم، این اعتقاد یک جورهایی از حد اعتدال خارج شده است. چرا؟ چون فراموش کردهایم که در همین خاک و فرهنگ خودمان، گیاهان و نوشیدنیهای طبیعیای هست که از دیرباز همراهمان بودهاند، نه فقط برای رفع خستگی، بلکه برای حفظ سلامتی و آرامش.
کافهگرایی مدرن؛ دشمنی برای سلامتی
کافهگرایی مدرن، به نوعی ما را دور از سنت و طبیعت خودمان نگه داشته. فنجانهای قهوه شاید جذاب باشند، اما هر روز مصرف بیرویه کافئین، به خصوص برای کسانی که به سلامتشان اهمیت میدهند، میتواند آسیبزا باشد.از طرف دیگر، دمنوشهای ایرانی که ترکیبی از گیاهان طبیعتاند، هر کدام در نوع خودشان یک دنیای جداگانهاند. این دمنوشها نه تنها طعم آرامشبخشی دارند، بلکه در علم پزشکی امروز هم جایگاه خود را پیدا کردهاند.
نگاهی علمی به طبیعت درون فنجان
دمنوشها معمولا از گیاهانی تشکیل شدهاند که از نظر طب سنتی به دو دسته کلی تقسیم میشوند: دمنوشهای گرم و دمنوشهای خنک. طب سنتی میگوید بدن ما برای حفظ تعادل دمایی و عملکرد بهینه، به این دو نوع نیاز دارد. دمنوشهای گرم مثل زنجبیل، دارچین، و زعفران، بیشتر برای گرم کردن بدن، افزایش گردش خون و تقویت سیستم ایمنی استفاده میشوند. این نوشیدنیها در فصلهای سرد سال، یا زمانی که احساس سرما و کسالت دارید، بهترین گزینهاند.از سوی دیگر، دمنوشهای خنک مثل گل گاوزبان، بادرنجبویه، و تخم شربتی، برای کاهش حرارت بدن، آرامش اعصاب و کاهش التهابهای سطحی کاربرد دارند. این دمنوشها در روزهای گرم تابستان یا وقتی که نیاز به رفع استرس و کاهش تب دارید، توصیه میشوند.
حفظ تعادل در مصرف انواع دمنوش
اما چرا باید این تعادل را حفظ کنیم؟ بسیاری از ما وقتی دمنوشی را میچشیم، فقط به طعم و بوی آن دقت میکنیم و فراموش میکنیم که مصرف بیش از حد یا نادرست این دمنوشها میتواند از حالت تعادل خارج شود. مثلا، مصرف زیاد دمنوشهای گرم ممکن است باعث خشکی دهان و تحریک دستگاه گوارش شود، و دمنوشهای خنک ممکن است اگر به طور نامناسب مصرف شوند، بدن را در برابر سرما آسیبپذیر کنند.بنابراین، مهم است که دمنوشها را نه به شکل مد روز یا تبلیغاتی، بلکه با آگاهی و شناخت درست از مزایا و محدودیتهایشان مصرف کنیم.
دمنوشهای ایرانی، یک انتخاب ساده و اقتصادی
اگر از نظر اقتصادی نگاه کنیم، دمنوشهای ایرانی نسبت به قهوه و نوشیدنیهای صنعتی خیلی مقرون به صرفهتر هستند. گیاهان خشکشدهای که نیاز است، معمولا در عطاریها یا بازارهای محلی به قیمت مناسبی یافت میشوند.به طور میانگین، هزینه تهیه یک بسته گیاه خشک برای دمنوش، چیزی بین ۳۰ تا ۸۰ هزار تومان است که بسته به نوع گیاه متفاوت است. اما نکته مهم اینجاست که هر بسته میتواند چندین بار استفاده شود و مقدار کمی از آن برای هر فنجان کافی است.
دستورپختی برای همه دمنوشهای ایرانی
طرز تهیه دمنوشهای ایرانی بسیار ساده است و نیاز به تجهیزات خاصی ندارد. کافی است یک قوری یا کتری کوچک داشته باشید؛ گیاه خشکشده را داخل آن بریزید و آب جوش را رویش بریزید. اجازه دهید به مدت ۵ تا ۱۵ دقیقه دم بکشد تا عصارهاش کامل خارج شود. سپس با یک صافی نوشیدنی را داخل فنجان بریزید و بنا به ذائقه میتوانید کمی عسل یا لیمو به آن اضافه کنید.اما این سادگی، نباید باعث شود که به کیفیت و میزان مصرف توجه نکنیم. درست مثل هر داروی دیگری، دمنوشها هم نیاز به دقت و میزان مصرف مشخص دارند. بهتر است پیش از شروع مصرف منظم، با یک کارشناس طب سنتی یا پزشک مشورت کنیم تا دمنوش مناسب با شرایط جسمیمان را بشناسیم.
میراثی غنی از طبیعت و دانش
در نهایت، دمنوشهای ایرانی نه فقط یک نوشیدنی ساده، بلکه یک میراث غنی از طبیعت و دانش سنتی ما هستند. به جای اینکه به دنبال مدهای زودگذر باشیم، بهتر است دوباره به این گنجینههای ارزشمند نگاهی بیندازیم و با تعادل و آگاهی از آنها بهره ببریم. شاید راز سلامتی و آرامش، نه در قهوههای پر زرق و برق کافهها، بلکه در همان گیاهان سادهای نهفته باشد که همیشه کنار دست ما بودهاند.
منبع: فارس