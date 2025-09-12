چند سالی است که بین جوان‌ها، کافه‌گرایی شده یک مد و ترند داغ. پشت میزهای چوبی و چرمی، در برابر فنجان‌های بزرگ قهوه، جمع شده‌ایم و مشغول ژست گرفتن و لایک گرفتن و تعریف کردن از انواع اسپرسو و لاته و موکا.

این جریان قهوه‌پرستی، به طرز آرام اما پرقدرتی، یک دنیای جدید ساخته؛ دنیایی که انگار بدون کافئین و قهوه‌ تلخ‌اش هیچ راهی برای آغاز روز وجود ندارد. اما باید بگوییم، این اعتقاد یک جورهایی از حد اعتدال خارج شده است. چرا؟ چون فراموش کرده‌ایم که در همین خاک و فرهنگ خودمان، گیاهان و نوشیدنی‌های طبیعی‌ای هست که از دیرباز همراه‌مان بوده‌اند، نه فقط برای رفع خستگی، بلکه برای حفظ سلامتی و آرامش.