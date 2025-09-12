دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم گفت: تاکنون ۱۴۰۰ نفر از محکومین استان براساس موافقت مقام معظم رهبری و پیشنهاد ریاست قوه قضائیه مشمول تخفیف مجازات و عفو شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب گفت: بررسی وضعیت زندانیان با دقت و سرعت به صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا حقوق مشمولین به طور کامل رعایت شود.

وی با تأکید بر اجرای سریع فرآیند عفو در استان، تصریح کرد: دومین جلسه کارگروه بررسی محکومین مشمول عفو، امروز جمعه ۲۱ شهریور ماه، با حضور مقامات قضایی و اداری دادستانی و اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان قم، به صورت فوق‌العاده در زندان مرکزی قم برگزار شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم گفت: در این جلسات، اقدامات لازم برای آزادی و کاهش مجازات محکومین استان انجام و در ساعات اولیه پس از ابلاغ دستورالعمل عفو، ۲۰ نفر از زندانیان آزاد شدند و به آغوش خانواده‌هایشان بازگشتند تا ان‌شاءالله مسیر زندگی سالم را در پیش گیرند.

منبع:روابط عمومی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم