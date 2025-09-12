باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هلند امروز جمعه، اعلام کرد که در صورت مشارکت رژیم تروریستی اسرائیل در مسابقه موسیقی یوروویژن ۲۰۲۶، این مسابقه را تحریم خواهد کرد و به این ترتیب به موضع ایرلند پیوست.

این تصمیم به دلیل حجم فاجعه انسانی در غزه گرفته شده است، همان‌طور که سازمان رادیو و تلویزیون هلند «آفروتروس» گزارش داد. «آفروتروس» توضیح داد که تصمیم خود را بر اساس تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران کشته‌شده در نوار غزه در ماه‌های گذشته نیز بنا نهاده است و اشاره کرد که مسابقه یوروویژن امسال ۱۶۶ میلیون تماشاگر در سراسر جهان داشته است.

پیش از این، سازمان رادیو و تلویزیون ایرلند (RTE) روز پنجشنبه اعلام کرده بود که اگر به «اسرائیل» اجازه مشارکت داده شود، در مسابقه موسیقی یوروویژن شرکت نخواهد کرد. این کشور معتقد است که شرکت در مراسمی که رژیم تروریستی اسرائیل نیز در آن جضور دارد، به دلیل جنگ در غزه غیرقابل قبول خواهد بود.

این اظهارات پس از سخنان ارنست اورتاسون، وزیر فرهنگ اسپانیا، در مورد مشارکت این کشور در یوروویژن سال آینده مطرح شده است.

اوایل این هفته، «یورونیوز کالچر» گزارش داده بود که اسپانیا نیز تهدید کرده است در صورت حضور رژیم تروریستی اسرائیل، از این رقابت‌ها کناره‌گیری خواهد کرد. اورتاسون در مصاحبه با برنامه «لا هورا د لا ۱» در شبکه TVE گفت: «فکر نمی‌کنم بتوانیم مشارکت اسرائیل را در رویدادهای بین‌المللی عادی‌سازی کنیم، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است.»

منبع: المیادین