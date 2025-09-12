باشگاه خبرنگاران جوان- امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در نشستی با سفرا و نمایندگان سازمانهای بینالمللی در کابل، حمله اخیر رژیم صهیونیستی به قطر را محکوم کرد و آن را «زنگ خطری برای صلح و ثبات جهانی» خواند.
وی هشدار داد این تجاوز اقدامی خطرناک است که پیامدهای آن فراتر از منطقه خواهد بود و جامعه بینالمللی نباید در برابر آن سکوت کند.
متقی در ادامه با اشاره به نیازهای انسانی افغانستان، از کشورهای دارنده بالگردهای این کشور خواست این تجهیزات را برای عملیات نجات به کابل بازگردانند و تأکید کرد که تحریمهای بانکی علیه افغانستان، مانع کمک اتباع خارجنشین به زلزلهزدگان شده است.
سرپرست وزارت خارجه طالبان در پایان از همکاری کشورها و سازمانهای بینالمللی در کمکرسانی به آسیبدیدگان اخیر قدردانی کرد.