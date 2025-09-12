باشگاه خبرنگاران جوان _ علی پاکدل‌نژاد اظهار کرد: این آتش‌سوزی از ظهر امروز در مراتع بخش زرنه شهرستان ایوان آغاز و به دلیل خشک‌بودن پوشش گیاهی، وزش باد و گرمای هوا، بخش وسیعی از عرصه‌های مرتعی منطقه را درگیر کرده است.

وی افزود: هم‌اکنون دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران، دوستداران طبیعت، همیاران مردمی و تشکل‌های زیست‌محیطی در محل حضور دارند و برای مهار آتش تلاش می‌کنند.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری ایلام با بیان اینکه مسیر دسترسی به محل حریق باز و هموار است، گفت: با توجه به شرایط فعلی، نیازی به استفاده از بالگرد برای اطفای حریق نیست.

استان ایلام با دارابودن بیش از ۶۴۰ هزار هکتار جنگل زاگرسی و ۷۸۴ هزار هکتار مرتع طبیعی، از مهم‌ترین رویشگاه‌های غرب کشور محسوب می‌شود که نقش مهمی در حفظ خاک، ذخیره آب، جذب کربن و تامین تنوع زیستی دارند.

بر اساس آمار رسمی، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۵۰ فقره آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع استان رخ داده که منجر به تخریب بیش از ۵۰۰ هکتار از عرصه‌های طبیعی شده است.

سال گذشته نیز تعداد حریق‌ها از ۱۰۰ فقره فراتر رفت.

کارشناسان برآورد کرده‌اند سوختن هر هکتار جنگل دست‌کم یک میلیارد تومان خسارت مستقیم به‌همراه دارد که بر این اساس، خسارت آتش‌سوزی‌های امسال در ایلام تاکنون به بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که بدون لحاظ ارزش خدمات زیست‌بومی ازدست‌رفته محاسبه شده است.

به گفته مسئولان، با تکمیل و انتشار «اطلس ملی ارزش‌گذاری خدمات زیست‌بومی» تا پایان امسال، ابعاد دقیق اقتصادی این خسارت‌ها شفاف‌تر خواهد شد.