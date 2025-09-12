باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و استقلال تهران در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر شامگاه جمعه ۲۱ شهریور و از ساعت ۲۰ در ورزشگاه شهدای فولاد و با قضاوت حسن اکرمی رو در روی هم قرار گرفتند.

ترکیب استقلال تهران: آنتونیو آدان، صالح حردانی، آرمین سهرابیان، دیدیه اندونگ، روزبه چشمی، محمدرضا آزادی، علیرضا کوشکی، عارف آقاسی، ابوالفضل جلالی، مهران احمدی و محمدحسین اسلامی

ترکیب استقلال خوزستان: امید افشین، محمد شریفی، حمید بوحمدان، امیرعلی صادقی، ابوالفضل کوهی، فیاض میردورقی، سجاد دانایی، محمدرضا مهدی‌زاده، حسین احمدی، محمدمهدی احمدی و امیرحسین جلالی‌وند

بازی از ساعت ۱۹:۵۸ با سوت داور آغاز شد.

دقیقه ۳: بازیکن استقلال خوزستان در موقعیت تک به تک با آنتونیو آدان قرار گرفت، اما ضربه او را دروازه بان استقلال مهار کرد و مانع از گلزنی شد.

دقیقه ۸: شوت از راه دور دیدیه اندونگ با اختلاف کمی از کنار دروازه استقلال خوزستان به بیرون رفت.

دقیقه ۱۵: بازی آرام دنبال می‌شود و موقعیتی روی دروازه دو تیم ایجاد نشده است.

دقیقه ۱۶: توپ در کناره‌های زمین بین بازیکنان دو تیم رد و بدل می‌شد، علیرضا کوشکی روی ابوالفضل کوهی مرتکب خطا شد و از داور کارت زرد دریافت کرد.

دقیقه ۲۸: شوت ابوالفضل جلالی با اختلاف کمی از کنار دروازه استقلال خوزستان به بیرون رفت.

دقیقه ۳۴: در شلوغی محوطه جریمه استقلال تهران، محمد شریفی موفق شد دروازه آدان را باز کند تا حساب کار یک بر صفر به سود استقلال خوزستان شود.

دقیقه ۳۸: حجت احمدی با شوتی از بیرون محوطه جریمه موفق شد گل دوم استقلال خوزستان را در این بازی به ثمر برساند.

داور پس از بازبینی صحنه توسط var خطای بازیکن استقلال خوزستان را اعلام و گل دوم استقلال خوزستان را مردود اعلام کرد.