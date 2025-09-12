تیم فوتبال استقلال خوزستان در هفته سوم لیگ برتر باشگاه‌های ایران موفق شد در ورزشگاه شهدای فولاد دست به کار بزرگی زده و با نتیجه یک بر صفر تیم پرستاره ریکاردو ساپینتو را شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و استقلال تهران در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر شامگاه جمعه ۲۱ شهریور و از ساعت ۲۰ در ورزشگاه شهدای فولاد و با قضاوت حسن اکرمی رو در روی هم قرار گرفتند و آبی‌های خوزستان به برتری یک بر صفر رسیدند.

ترکیب استقلال تهران:  آنتونیو آدان، صالح حردانی، آرمین سهرابیان، دیدیه اندونگ، روزبه چشمی، محمدرضا آزادی، علیرضا کوشکی، عارف آقاسی، ابوالفضل جلالی، مهران احمدی و محمدحسین اسلامی

ترکیب استقلال خوزستان: امید افشین، محمد شریفی، حمید بوحمدان، امیرعلی صادقی، ابوالفضل کوهی، فیاض میردورقی، سجاد دانایی، محمدرضا مهدی‌زاده، حسین احمدی، محمدمهدی احمدی و امیرحسین جلالی‌وند

بازی از ساعت ۱۹:۵۸ با سوت داور آغاز شد.

دقیقه ۳: بازیکن استقلال خوزستان در موقعیت تک به تک با آنتونیو آدان قرار گرفت، اما ضربه او را دروازه بان استقلال مهار کرد و مانع از گلزنی شد.

دقیقه ۸: شوت از راه دور دیدیه اندونگ با اختلاف کمی از کنار دروازه استقلال خوزستان به بیرون رفت.

دقیقه ۱۵: بازی آرام دنبال می‌شود و موقعیتی روی دروازه دو تیم ایجاد نشده است.

دقیقه ۱۶: توپ در کناره‌های زمین بین بازیکنان دو تیم رد و بدل می‌شد، علیرضا کوشکی روی ابوالفضل کوهی مرتکب خطا شد و از داور کارت زرد دریافت کرد.

دقیقه ۲۸: شوت ابوالفضل جلالی با اختلاف کمی از کنار دروازه استقلال خوزستان به بیرون رفت.

دقیقه ۳۴: در شلوغی محوطه جریمه استقلال تهران، محمد شریفی موفق شد دروازه آدان را باز کند تا حساب کار یک بر صفر به سود استقلال خوزستان شود.

دقیقه ۳۸: حجت احمدی با شوتی از بیرون محوطه جریمه موفق شد گل دوم استقلال خوزستان را در این بازی به ثمر برساند.

داور پس از بازبینی صحنه توسط var خطای بازیکن استقلال خوزستان را اعلام و گل دوم استقلال خوزستان را مردود اعلام کرد.

دقیقه ۶+ ۴۵: شوت محمدحسین اسلامی با اختلافی اندک از کنار دروازه استقلال خوزستان به بیرون رفت.

بازی در نیمه دوم از ساعت ۲۱:۰۸ آغاز شد.

دقیقه ۴۷: یاسر آسانی از سمت راست به سمت محوطه جریمه استقلال خوزستان حرکت کرد و اقدام به سانتر توپ کرد که با اختلاف کمی از کنار دروازه این تیم توپ به بیرون رفت.

دقیقه ۵۹: بازی آرام دنبال می‌شود و موقعیتی روی دروازه‌ها ایجاد نشده است.

دقیقه ۶۵: روی ارسال زیبای توپ توسط ابوالفضل جلالی، توپ در محوطه جریمه استقلال خوزستان به محمدرضا آزادی رسید و این بازیکن و در حالی که هیچ یک از مدافعان استقلال خوزستان او را یارگیری نکرده بودند با سر به توپ ضربه زد که توپ او با اختلاف کمی از کنار دروازه افشین به بیرون رفت.

دقیقه ۷۸: حمید بوحمدان پس از دریافت دو کارت زرد از زمین بازی اخراج شد تا استقلال خوزستان ۱۰ نفره شود.

دقیقه ۸۱: ضربه سر محمدرضا آزادی را دروازه بان استقلال خوزستان مهار کرد.

دقیقه ۵+ ۹۰: رامین رضاییان به دلیل درگیری با بازیکن استقلال خوزستان از داور بازی کارت قرمز مستقیم دریافت کرد.

در نهایت این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال خوزستان به پایان رسید.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۹ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
بحث داوری جای خودش
فکر نکنم ساپینتو تاکتیک دیگه ای بلد باشه
۰
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۶:۵۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
استقلال ؟ هارت و پورت و دیگر هیچ با این همه ریخت و پاش مالی تیمی نیست که مدعی قهرمانی باشد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
حیف نون دزدی که به این بازیکنان بدهند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
تیتر بزنید تیم پرستاره (پرخرج) به تیم کم خرج شهرستانی باخت.
۲
۱
پاسخ دادن
