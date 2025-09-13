همزمان با نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس بازار نوشت افزاران تحت نظارت بازرسان اتاق اصناف قرار گرفته است.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- این روزها همزمان با نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس شاهد شلوغ شدن بازارهای نوشت افزار هستیم این در حالیست که هنوز بسیاری از دانش آموزان نتوانسته اند اقدام به خرید کنند چراکه بسیاری از خانواده ها اعلام می‌کنند که قیمت لوازم التحریر به شدن افزایش یافته و از طرف دیگر با توجه به آنکه برخی از خانواده ها تمایل به استفاده از نوشت افزار ایرانی دارند نتوانسته اند لوازم التحریر مورد نیاز خود را پیدا کنند.

براساس این گزارش حسینی یکی از خانواده های دانش آموزان در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: از هفته گذشته اقدام به خرید لوازم التحریر کرده ایم اما تا به امروز به چندین بازار مراجعه کرده ایم اما به دلیل بالا بودن قیمت ها نتوانسته ایم لوازم مورد نیاز را خریداری کنیم.

همچنین ابوالقاسمی یکی دیگر از خریداران در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه با وجود تنوع بسیار بالا در بازار لوازم التحریر هنوز مشکلاتی در حوزه ایرانی نبودن برخی از لوازم وجود دارد به طور مثال بسیاری از تصاویر دفاتر مشق مربوط به شخصیت های کارتونی خارجی است که همین موضوع باعث شده نتوانیم خرید مناسبی داشته باشیم.

از طرف دیگر بالا رفتن قیمت برخی از لوازم التحریر خود باعث نگرانی برخی از خانواده ها شده است به طوری که قیمت کوله‌پشتی از ۵۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار تومان است که این قیمت برخی بسیاری از خانواده ها که دو یا سه فرزند دارند بسیار سنگین است و از طرف دیگر قیمت خودکار و یا مداد رنگی هم بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان و قیمت دفتر ۱۰۰ برگ ساده هم بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان در بازار گزارش شده است.

براساس این گزارش برخی از فروشندگان، قیمت نوشت‌افزارها نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. این افزایش قیمت به دلیل نوسانات ارزی و هزینه‌های تولید است.

گفتنی است در این روزها که فروشگاه‌ها و بازارهای نوشت‌افزار پر از مشتریانی است که به دنبال خرید اقلام ضروری مانند دفتر، قلم، مداد رنگی و کیف مدرسه هستند. به‌طور کلی، می‌توان گفت که بازار تحت تأثیر چند عامل قرار دارد که عبارت است از تقاضای بالا:شروع سال تحصیلی باعث افزایش تقاضا برای نوشت‌افزار شده است، تنوع محصولات: عرضه انواع محصولات از برندهای مختلف و با قیمت‌های متنوع به مشتریان این امکان را می‌دهد که بر اساس نیاز و بودجه خود خرید کنند. تخفیف‌ها و پیشنهادات ویژه بسیاری از فروشگاه‌ها در این زمان تخفیف‌های ویژه‌ای را برای جذب مشتریان ارائه می‌دهند.

بازرسی در کل زنجیره تولید تا عرضه

در همین راستا هم احسان سقایی دبیر کل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه این طرح از نیمه شهریور تا نیمه مهرماه اجرا می‌شود، گفت: باوجود ۴۱۰ اتاق صنفی، نظارت و بازرسی بر همه واحدهای صنفی در ایام بازگشایی مدارس به‌طور ویژه بر اقلام نوشت‌افزار، پوشاک و کیف و کفش دانش‌آموزان انجام می‌شود.

وی افزود: این بازرسی شامل کل زنجیره از تولید تا عرضه است و علاوه بر نظارت، به‌صورت شکایت‌محور به موارد مختلف رسیدگی می‌شود. از جمله موضوعاتی که در این روند مورد بررسی قرار می‌گیرد، قیمت‌گذاری، درج قیمت مصرف‌کننده و رعایت ضوابط فروش است.

الزام به خرید با فاکتور رسمی

دبیرکل اتاق اصناف ایران اظهار کرد: براساس ضوابط، هر کالا در عمده‌فروشی با سه درصد و در خرده‌فروشی با ۱۵ درصد سود نسبت به فاکتور خرید بررسی می‌شود. به همین دلیل عرضه‌کنندگان از جمله بنکداران و عمده‌فروشان موظف‌اند خرید نوشت‌افزار را با فاکتور معتبر و رسمی انجام دهند.

گشت‌های مشترک با دستگاه‌های نظارتی

سقایی عنوان کرد: بازرسان اتاق‌های اصناف سراسر کشور و اتحادیه‌های مربوطه، در هماهنگی و همکاری با سازمان‌های ذی‌ربط، در قالب گشت‌های مشترک نسبت به اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار لوازم‌التحریر اقدام می‌کنند.

صدور فاکتور رسمی برای نوشت افزاران الزامی است

همچنین بهنام نیک‌منش بازرس اتاق اصناف ایران گفت: به منظور صیانت از حقوق مصرف کنندگان، کنترل بازار و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده، طی نامه‌ای به روسای اتاق‌های سراسر کشور موضوع ضرورت همکاری با سایر دستگاه‌ها در گشت‌های مشترک در حوزه بازرسی از فروشندگان نوشت افزار ابلاغ شد.

وی افزود: اتاق‌های اصناف همچنین، احصاء برنامه تنظیم بازار، نظارت بر واحد‌های صنفی تولیدی و توزیعی نوشت افزار و انعکاس موانع و مشکلات (از جمله تامین مواد اولیه، تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها) به اتاق اصناف ایران را در برنامه دارند.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، آگاه‌سازی واحد‌های صنفی در خصوص عرضه محصول با کیفیت و استاندارد و ترجیحاً محصولات ایرانی را از وظایف اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف دانست و گفت: تطبیق کالا با مشخصات درج شده یکی از موضوعات مهم است به نحوی که مثلاً تعداد اوراق دفتر ۴۰برگ، حتما ۴۰ برگ باشد و محصولات تقلبی عرضه نشود. رعایت ضریب سوده عمده و خرده فروشی، درج قیمت فروش بر روی کالا و صدور فاکتور رسمی توسط بنکداران و عمده فروشان، نیز از موضوعاتی است که چنانچه رعایت نشود، مورد جریمه و برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.

عرضه نوشت افزار منقوش به تصاویر غیر اخلاقی ممنوع است

نیک‌منش تاکید کرد: عرضه هرگونه نوشت افزار منقوش به تصاویر غیراخلاقی و ضد ارزشی و کالا‌های قاچاق، تقلبی و بی کیفیت نیز ممنوع است.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران همچنین نسبت به فروش اجباری نوشت افزار کم مصرف به همراه کالا‌های پرمصرف هشدار داد و گفت: واحد‌های صنفی و عمده فروشان حق ندارند دست به فروش اجباری کالا‌های کم مصرف در کنار دیگر کالا‌ها بزنند و چنانچه بازرسان ما با این موارد مواجه شوند حتما برخورد قانونی خواهند داشت. همچنین مردم می‌توانند شکایات احتمالی خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند.

براساس این گزارش، بازار نوشت‌فزار در آستانه فصل مدارس به شدت فعال است و والدین و دانش‌آموزان با اشتیاق به خرید می‌پردازند. با وجود افزایش قیمت‌ها، تقاضا هنوز در سطح بالایی قرار دارد و فروشگاه‌ها با ارائه خدمات و محصولات متنوع سعی در جذب مشتریان دارند.