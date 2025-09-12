رقابت‌های نمایندگان کشتی آزاد کشورمان در مسابقات جهانی از شبکه سوم سیما به طور کامل پوشش داده می‌شود.

رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان، زاگرب ۲۰۲۵، از ۲۲ تا ۲۵ شهریور ماه به صورت زنده از طریق برنامه «دایره طلایی» از شبکه سه سیما پخش می‌شود که پیش نمایش آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: کشتی آزاد ، کشتی فرنگی ، جام جهانی
خبرهای مرتبط
هفته کشتی فرنگی در پایتخت برگزار شد
دستکار: زارع و قاسم پور شانس بالایی برای موفقیت دارند
کشتی قهرمانی جهان؛ آزادکاران ایران حریفان خود را شناختند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جمشید عزیزخانی خواننده پیشکسوت درگذشت
استقلال ۰ - ۱ استقلال خوزستان / گزارش لحظه به لحظه
کشتی قهرمانی جهان؛ آزادکاران ایران حریفان خود را شناختند
جک گریلیش بهترین بازیکن ماه لیگ برتر شد
اطلاعیه مشترک سازمان لیگ فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس
پخش مستقیم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان از شبکه سوم سیما
مسئولان قدرت لازم برای مقابله با متخلفان سقف قرارداد را ندارند
علوی: اینفانتینو قبل از جام جهانی به تهران سفر می‌کند/ فیفا به ما گارانتی داد
نامه سازمان لیگ به سپاهان درباره آلوز/ قرارداد ثبت می‌شود، اما تبعاتش بر عهده باشگاه است
واکنش نویر به احتمال حضور در جام جهانی: به تیم ملی آلمان برنمی‌گردم
آخرین اخبار
پخش مستقیم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان از شبکه سه
استقلال ۰ - ۱ استقلال خوزستان / گزارش لحظه به لحظه
شروع نظارت سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران از بازی‌های تهران
کشتی قهرمانی جهان؛ آزادکاران ایران حریفان خود را شناختند
حضور نمایندگان ایران در مسابقات اسنوکر انگلیس
نوجوانان جودو ایران در آسیا نهم شدند
دستکار: زارع و قاسم پور شانس بالایی برای موفقیت دارند
اعلام زمان قرعه‌کشی جام ملت‌های فوتبال زیر ۲۳سال آسیا
اطلاعیه مشترک سازمان لیگ فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس
جک گریلیش بهترین بازیکن ماه لیگ برتر شد
نامه سازمان لیگ به سپاهان درباره آلوز/ قرارداد ثبت می‌شود، اما تبعاتش بر عهده باشگاه است
پورآقابالا قهرمان شطرنج برق آسای مردان کشور شد
گل‌محمدی: چاره‌ای جز امتیاز گرفتن از پرسپولیس نداریم
اخباری: ۴ یا ۵ تیم خودشان را از بقیه جدا کرده‌اند
واکنش نویر به احتمال حضور در جام جهانی: به تیم ملی آلمان برنمی‌گردم
مسئولان قدرت لازم برای مقابله با متخلفان سقف قرارداد را ندارند
هفته کشتی فرنگی در پایتخت برگزار شد
برگزاری انتخابی زیر ۲۳ سال کشتی فرنگی؛ مسافران جهانی صربستان مشخص شدند
پخش مستقیم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان از شبکه سوم سیما
علوی: اینفانتینو قبل از جام جهانی به تهران سفر می‌کند/ فیفا به ما گارانتی داد
اوپندا آماده درخشش در سری‌آ
دوناروما و رویای لیگ برتری
همگروهی واترپلوی ایران با ۴ تیم در مسابقات قهرمانی آسیا/ ۸ تیم برتر به بازی‌های آسیایی ناگویا می‌روند
جمشید عزیزخانی خواننده پیشکسوت درگذشت
صعود تیم کانوپولو جوانان ایران به نیمه نهایی آسیا
یاپ استام بهترین مدافع جهان را انتخاب کرد
نایب رئیس بانوان فدراسیون: بدمینتون ایران در ناگویا و بحرین شانس مدال ندارد
ملی‌پوش تیروکمان: ۴۶۰ میلیون هرینه خرید یک کمان است/ واسطه‌ها تیر‌ها را گران می‌فروشند
بازگشت پوگبا به تعویق افتاد
هامان: دوران گواردیولا در سیتی به سر آمده است