\n\u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u0622\u0632\u0627\u062f \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646\u060c \u0632\u0627\u06af\u0631\u0628 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f5\u060c \u0627\u0632 \u06f2\u06f2 \u062a\u0627 \u06f2\u06f5 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u0645\u0627\u0647 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0632\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0637\u0631\u06cc\u0642 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u062f\u0627\u06cc\u0631\u0647 \u0637\u0644\u0627\u06cc\u06cc\u00bb \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0633\u0647 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u067e\u06cc\u0634 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n