باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریراد اقبالی ـ رویداد اختتامیه «مسابقه ملی هوش مصنوعی دانشآموزی» و همچنین «اختتامیه فصل تابستان ایران دیجیتال» در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
سیدمصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در این مراسم اظهار کرد:امروز با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان و همراهی خانوادههای محترم، مراسمی در حوزه آموزش هوش مصنوعی برای دانشآموزان جونیور برگزار گردید. حضور فرزندان این سرزمین در کنار خانوادههایشان، گویای اهمیت و نقش کلیدی خانوادهها در ارتقای کیفیت آموزش است که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز به آن تأکید ویژه شده است.
او افزود: اهمیت هوش مصنوعی در عصر حاضر بر هیچکس پوشیده نیست. ما در دورهای زندگی میکنیم که فناوریهای دیجیتال و هوش مصنوعی فرصتهای بینظیری برای بهبود کیفیت زندگی و آموزش فرزندانمان فراهم کرده است. وزارت آموزش و پرورش، با همکاری معاونت علمی و وزارت ارتباطات، برنامهای را طراحی کرده است که هدف آن آموزش دو میلیون دانشآموز و صد هزار معلم در فصل تابستان است؛ برنامهای که تاکنون بیش از ۷۳۰ هزار دانشآموز را تحت پوشش قرار داده است.
آذرکیش بیان کرد: سند ملی هوش مصنوعی، تکالیف مهمی را برای وزارت آموزش و پرورش مشخص کرده است که از جمله آنها، اصلاح و بهروزرسانی رشتههای تحصیلی در دورههای مختلف است. بیشترین مشارکت در این برنامه مربوط به دوره اول متوسطه بوده، اما دوره دوم متوسطه نیز با صدور بخشنامههای مرتبط، بهطور ویژه مورد توجه قرار گرفته است. باور ما این است که سواد دیجیتال و مهارتهای برنامهنویسی باید همچون مهارتهای پایه خواندن و نوشتن، در آموزش دانشآموزان جای داشته باشد.
او ادامه داد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تأکید میکند که تعلیم و تربیت باید به صورت متوازن و جامع، شامل جنبههای علمی، فناوری، زیباییشناسی و فرهنگی باشد. بهرهگیری هوشمندانه از فناوریهای نوین، به ویژه هوش مصنوعی، یکی از رویکردهای اساسی ماست. شورای عالی آموزش و پرورش مأموریت داده است که هوش مصنوعی به طور جدی در محتوای درسی گنجانده شود. در حال حاضر، آموزش برنامهنویسی و تفکر الگوریتمی در درس کار و فناوری آغاز شده و ایجاد رشته هوش مصنوعی در دوره دوم متوسطه نیز در دستور کار قرار دارد.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: سه مسیر اصلی برای آموزش هوش مصنوعی تعریف شده است: آموزش عمومی، استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و توانمندسازی دانشآموزان برای تولید این ابزارها. همچنین، برنامههایی برای ارتقای مهارت معلمان در بهرهگیری از فناوریهای نوین در آموزش تدوین شده است.
او افزود: در برنامه هفتم ، تقویت ۵۰۰ هزار نیروی کار فناوری پیشبینی شده که هوش مصنوعی یکی از اولویتهای اصلی آن است. این جلسه که بیشتر جنبه جشن و تقدیر داشت، فرصتی بود تا در جمع فرزندان این سرزمین حضور یافته و ضمن قدردانی از تلاشهای صورت گرفته، تعهد خود را نسبت به آینده آموزش کشور مجدداً اعلام کنیم.