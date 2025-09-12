پیشبه سوی ششمین قهرمانی کشتی در جهان؛پیشبینی سایت آمریکایی از ۲ طلای ایران در جهانی کشتی آزاد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در مصاحبه خود با شبکه «فاکس نیوز»، در حین صحبت درباره پایان دادن به جنگها، «ارمنستان» و «آلبانی» را با هم اشتباه گرفت.
ترامپ مدعی شد: «من به جنگهایی پایان دادم که لاینحل به نظر میرسیدند، از جمله نزاع (جمهوری) آذربایجان و آلبانی که سالهای طولانی ادامه داشت.»
ترامپ که همواره جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا را به دلیل برخی اشتباهات لفظی مسخره میکند؛ این بار خود نیز به اشتباه کشور ارمنستان را آلبانی خواند.
پیش از این نیز اجلاس انرژی و نوآوری پنسیلوانیا با حضور ترامپ برگزار شد، اما چرت زدن ترامپ مورد تمسخر فعالان فضای مجازی قرار گرفت، چرا که وی همواره بایدن را به خاطر برخی حرکات خاص مورد تمسخر قرار میداد.
منبع: آر تی