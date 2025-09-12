گام بلند سازمان سراج برای توانمند سازی فعالان فضای مجازی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ محمد علوی‌تبار، رئیس سازمان سراج کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: دوره‌های آموزشی هدفمندی برای تقویت توانمندی‌ها و ارتقای دانش فعالان حوزه دیجیتال در تولید محتوای تأثیرگذار و حرفه‌ای برای پلتفرم‌های مختلف مجازی طراحی شده‌اند.

وی با اشاره به عناوین این دوره‌ها افزود: دوره‌های «تولید محتوای حرفه‌ای دیجیتال»، «تدوین ویدئو با موبایل»، «کاربرد هوش مصنوعی در رسانه»، «مدیریت حرفه‌ای شبکه‌های اجتماعی»، «عکاسی و فیلمبرداری حرفه‌ای با موبایل» و «فن بیان و ارتباطات مؤثر» با هدف توانمندسازی افراد برگزار می‌شود.

علوی‌تبار درباره جزئیات این دوره‌ها توضیح داد: «در دوره تدوین ویدئو با موبایل، شرکت‌کنندگان با استفاده از اپلیکیشن‌های پیشرفته، مهارت ویرایش حرفه‌ای ویدئو را می‌آموزند.»

وی ادامه داد: دوره کاربرد هوش مصنوعی، مفاهیم کلیدی و کاربردهای نوین آن را آموزش می‌دهد. همچنین، دوره مدیریت شبکه‌های اجتماعی، تکنیک‌های حرفه‌ای برای توسعه و مدیریت صفحات و کانال‌های مجازی را به شرکت‌کنندگان ارائه می‌کند.

علوی‌تبار با تأکید بر برگزاری دوره عکاسی و فیلمبرداری با موبایل برای آموزش تکنیک‌های حرفه‌ای با ابزارهای در دسترس، افزود: دوره فن بیان و ارتباطات مؤثر نیز با هدف تقویت مهارت‌های کلامی و غیرکلامی، به بهبود تعاملات حرفه‌ای کمک می‌کند.

وی از ارائه تخفیفات ویژه برای افرادی که قصد همکاری با سازمان سراج را دارند خبر داد و با اشاره به ظرفیت محدود این دوره‌ها، از علاقه‌مندان خواست برای ثبت‌نام مشخصات خود را به شماره 09176705206 ارسال نمایند.