کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم شرایط جوی ناپایدار در استان، کاهش دما و مواج بودن دریا خبر داد.

پیشبه سوی ششمین قهرمانی کشتی در جهان؛پیشبینی سایت آمریکایی از ۲ طلای ایران در جهانی کشتی آزاد
باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمدقاسمی - معقولی گفت: براساس الگوهای هواشناسی، با تقویت جریانات شمالی در منطقه، امروز در برخی ساعات شاهد رگبار باران، رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با پدیده گرد و خاک بودیم.
او افزود: به لحاظ دمایی، کاهش محسوس دما مورد انتظار است و پیشبینی میشود طی هفته آینده، دمای هوا در اغلب روزها به حدود ۳۰ درجه سانتیگراد و کمتر برسد.
معقولی گفت: این شرایط جوی ناپایدار با شدت و ضعف تا پایان هفته آینده ادامه خواهد داشت. همچنین دریای خزر برای امروز و فردا مواج پیشبینی میشود که لازم است صیادان و فعالان دریایی نکات ایمنی را مدنظر قرار دهند.