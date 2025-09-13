نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: با توجه به تغییر سبک زندگی در کشور شاهد افزایش تقاضای واحد‌های کوچک متراژ در بازار هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - داود بیگی نژاد نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه  بازار مسکن در حال حاضر به سمت رکود هدایت شده و قدرت‌خرید مسکن کاهش یافته است گفت: بازار مسکن دیگر کشش افزایش قیمت ندارد وکف قیمت مسکن و حباب مسکن در طول مدت اخیر تخلیه شده‌است و همانطور که آمار معاملات نشان می‌دهد دیگر شاهد معاملات هیجانی در بازار نیستیم. 

بیگی‌نژاد افزود: طبق گزارش‌های مرکز آمار تورم مسکن از تورم عمومی کمتر است. 

وی ادامه داد: موضوع بازار مسکن، مشکل جوانی جمعیت است که اثر آن را کاملا در بازار می‌بینیم. یک بخش از کاهش تقاضا موضوع کاهش قدرت خرید مسکن است، موضوع دیگر این بوده که جمعیت مولد اقتصادی کاهش پیدا کرده است. 

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران جنس تقاضای مسکن تغییر کرده و بسیاری از  متقاضیان به دنبال واحدهایی با متراژ کمتر هستند و  این نشان  دهنده کاهش سطح زندگی است.

 

 

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۸ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
الکی چیزی جا ندازین، خدایی هست. چرا زندگی توی قفس برای مردم میبینید؟!
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
فقط شعار پیری جمعیت برام مهمه ک همه داد میزنن ولی کسی نیست بگه با کدوم شغل با کدوم مسکن بشه جمعیت رو جوان نگه داشت.

همه در این کشور شعار میدن

همه در این کشور شعار میدن
۰
۲
پاسخ دادن
