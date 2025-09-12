سخنگوی وزارت امور خارجه با رد تعمیم اصل «بی‌طرفی در جنگ» به نسل‌کشی در حال وقوع در فلسطین اشغالی، نوشت: «بی‌طرفی» در قبال نسل‌کشی پذیرفته نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ اسماعیل بقائی در پیامی در شبکه ایکس با رد تعمیم اصل «بی‌طرفی در جنگ» به نسل‌کشی در حال وقوع در فلسطین اشغالی، نوشت: در زمان جنگ، بی‌طرفی به معنای بی‌تفاوتی نیست»؛ قبول! اما «جنگ» با «نسل‌کشی» تفاوت بنیادی دارد؛ نمی‌توان «بی‌طرفی در زمان جنگ» را به وضعیت نسل‌کشی آشکاری که طی دو سال گذشته در پیش چشم همگان در حال ارتکاب است تعمیم داد. انسان‌دوستی حقیقی مستلزم شجاعت اخلاقی برای ابراز انزجار از جنایات شنیع و مطالبه حساب‌کشی از جنایتکاران است.

 

برچسب ها: غزه ، رژیم صهیونیستی ، وزارت امور خارجه
تبادل نظر
