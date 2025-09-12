افراد اهمال کار ویژگی‌های بارزی دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سمانه ملکی، مشاور خانواده در برنامه ایران من از شبکه افق گفت افرادی که اهمال کار هستند به طور دائم کارهای خود را به تعویق می‌اندازند.

روانشناسی خانواده ، مشاور خانواده
بحران‌های پس از جنگ؛ واکنش‌های طبیعی و راهکار‌های روانشناختی
خلاصه‌ای از شخصیت و هویت مردانگی از نگاه روانشناسی + فیلم
تاکید علم روانشناسی به آگاهی خانواده‌ها از آشنایی پیش از ازدواج دختران و پسران + فیلم
ویژگی‌های افراد اهمال کار + فیلم
