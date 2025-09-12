گزارشی جدید در استرالیا نشان می‌دهد که حوادث ضداسلامی از زمان آغاز نسل کشی غزه توسط اسرائیل به «سطوح بی‌سابقه‌ای» افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک گزارش جدید در مورد مبارزه با اسلام‌هراسی در استرالیا نشان می‌دهد که حوادث ضداسلامی در سراسر این کشور، از زمان آغاز نسل‌کشی اسرائیل در نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳، به «سطوح بی‌سابقه‌ای» افزایش یافته است.

این گزارش، روز جمعه توسط آفتاب مالک، فرستاده ویژه مبارزه با اسلام‌هراسی در استرالیا، به دولت این کشور ارائه شد و شامل توصیه‌هایی برای بازنگری در قوانین و اقدامات مبارزه با تروریسم برای بررسی احتمال تبعیض است.

به گزارش شبکه «اس‌بی‌اس نیوز» استرالیا، این گزارش توضیح می‌دهد که احساسات ضداسلامی پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تشدید شد و از زمان آغاز نسل‌کشی اسرائیل در غزه به «سطوح بی‌سابقه‌ای» رسیده است.

این گزارش ۶۰ صفحه‌ای به دولت استرالیا توصیه می‌کند که یک تحقیق گسترده درباره اسلام‌هراسی برای بررسی انگیزه‌های اصلی و تبعیض احتمالی در سیاست‌های دولتی انجام دهد.

همچنین، این گزارش شامل ۵۴ توصیه به دولت است، از جمله انجام یک تحقیق برای بررسی تبعیض بر اساس دین و تایر اسلام‌هراسی بر انسجام اجتماعی و دموکراسی.

در این رابطه، آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، تاکید کرد که دولت او «با دقت» توصیه‌های مالک را بررسی خواهد کرد و هدف قرار دادن استرالیایی‌ها بر اساس اعتقادات دینی‌شان را «نه تنها حمله‌ای علیه آنها، بلکه حمله‌ای به ارزش‌های اساسی ما» دانست.

آلبانیز در یک کنفرانس خبری با مالک ادعا کرد: «ما باید نفرت، ترس و تعصبی را که اسلام‌هراسی و تفرقه را در جامعه ما تغذیه می‌کند، ریشه‌کن کنیم. استرالیایی‌ها باید در وطن خود در هر جامعه‌ای احساس امنیت کنند. ما باید نفرت، ترس و تعصبی را که اسلام‌هراسی را در جامعه ما دامن می‌زند، از بین ببریم.»

شایان ذکر است که رژیم تروریستی اسرائیل با حمایت آمریکا، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، در حال ارتکاب نسل‌کشی در غزه است که ۶۴ هزار و ۷۵۶ شهید و ۱۶۴ هزار و ۵۹ زخمی از فلسطینیان بر جای گذاشته که بیشتر آنها کودک و زن هستند. همچنین صد‌ها هزار نفر آواره شده‌اند و قحطی جان ۴۱۳ فلسطینی از جمله ۱۴۳ کودک را گرفته است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: اسلام هراسی ، جنگ غزه
خبرهای مرتبط
قاتل کودک فلسطینی در آمریکا به ۵۳ سال حبس محکوم شد
انگلیس برای زنان مسلمان ناامن شده است
به گزارش میدل ایست آی؛
تخریب اتاق نماز مسلمانان در دانشگاه نیویورک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طنز دیپلماتیک: محکومیت حمله به دوحه، بدون نام بردن از متجاوز
درخواست فرانسه برای آزادی اتباع جاسوس خود در ایران
ترامپ از دستگیری مظنون قتل کرک خبر داد
عملیات حمله با سلاح سرد در قدس اشغالی/ دو صهیونیست زخمی شدند
امارات سفیر اسرائیل را احضار کرد
واکنش ترامپ به ادعای ورود پهپاد‌های روسی به لهستان: شاید فقط اشتباه بوده!
تجاوز به پایتخت‌های عربی: رویکردی از سوی اسرائیل در پرتو ضعف اعراب
شمار کشته‌های ناآرامی‌های نپال به ۵۱ نفر رسید
کمیته نوبل: تحت تأثیر فشارها و تبلیغات ترامپ قرار نمی‌گیریم
طالبان خواستار بازگرداندن هلیکوپترهای افغانستان شد
آخرین اخبار
اسلام هراسی در استرالیا به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است
مصر هماهنگی‌های خود با اسرائیل را کاهش می‌دهد
اعتماد کشور‌های خلیج فارس به حمایت آمریکا کاهش یافت
گاف ترامپ: «آلبانی» را به جای «ارمنستان» به کار برد
رای قاطع مجمع عمومی سازمان ملل به نفع فلسطین
اسپانیا کاردار اسرائیل را احضار کرد
اتحادیه اروپا تحریم‌های روسیه را برای ۶ ماه دیگر تمدید کرد
دیدار الجولانی با فرمانده آمریکایی در دمشق
وزیر خارجه آمریکا فردا به اسرائیل می‌رود
موج تحریم یوروویژن علیه اسرائیل: هلند به ایرلند پیوست
نشست چهارجانبه درباره افغانستان در حاشیه اجلاس شانگهای
محکومیت حمله به قطر توسط طالبان: زنگ خطر برای صلح جهانی
هشدار عربستان به شهروندان خود در لندن
ابراز ناامیدی تحلیلگران اسرائیلی از حمله به قطر
کرملین واکنش اروپا به مانور «غرب-۲۰۲۵» را «هیستریک» خواند
وضعیت غزه به بدترین حالت قابل تصور رسیده است
ترامپ از دستگیری مظنون قتل کرک خبر داد
تجاوز به پایتخت‌های عربی: رویکردی از سوی اسرائیل در پرتو ضعف اعراب
افزایش نافرمانی در برابر خدمت نظامی در میان سربازان اسرائیلی
آلمان سفیر روسیه را فراخواند
عملیات حمله با سلاح سرد در قدس اشغالی/ دو صهیونیست زخمی شدند
آلمان گشت‌زنی شدید هوایی در لهستان را آغاز کرد
کرملین: تماس‌های روسیه و اوکراین متوقف شده است
روسیه: اتحادیه اروپا مسئول «جنایات» اوکراین است
واکنش ترامپ به ادعای ورود پهپاد‌های روسی به لهستان: شاید فقط اشتباه بوده!
لهستان ۴۰۰۰۰ نیرو در مرز با روسیه (کالینینگراد) مستقر کرد
واکنش چین به تحریم‌های آمریکا علیه انصارالله یمن
تمدید تحریم‌های اروپا علیه ۲۵۰۰ فرد و نهاد روسیه
بازگشت ۳۰۰ کارگر کره‌ای از بازداشتگاه‌های آمریکا
فرانسه سفیر روسیه را به ادعای حمله پهپادی به لهستان احضار کرد