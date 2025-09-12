باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک گزارش جدید در مورد مبارزه با اسلام‌هراسی در استرالیا نشان می‌دهد که حوادث ضداسلامی در سراسر این کشور، از زمان آغاز نسل‌کشی اسرائیل در نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳، به «سطوح بی‌سابقه‌ای» افزایش یافته است.

این گزارش، روز جمعه توسط آفتاب مالک، فرستاده ویژه مبارزه با اسلام‌هراسی در استرالیا، به دولت این کشور ارائه شد و شامل توصیه‌هایی برای بازنگری در قوانین و اقدامات مبارزه با تروریسم برای بررسی احتمال تبعیض است.

به گزارش شبکه «اس‌بی‌اس نیوز» استرالیا، این گزارش توضیح می‌دهد که احساسات ضداسلامی پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تشدید شد و از زمان آغاز نسل‌کشی اسرائیل در غزه به «سطوح بی‌سابقه‌ای» رسیده است.

این گزارش ۶۰ صفحه‌ای به دولت استرالیا توصیه می‌کند که یک تحقیق گسترده درباره اسلام‌هراسی برای بررسی انگیزه‌های اصلی و تبعیض احتمالی در سیاست‌های دولتی انجام دهد.

همچنین، این گزارش شامل ۵۴ توصیه به دولت است، از جمله انجام یک تحقیق برای بررسی تبعیض بر اساس دین و تایر اسلام‌هراسی بر انسجام اجتماعی و دموکراسی.

در این رابطه، آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، تاکید کرد که دولت او «با دقت» توصیه‌های مالک را بررسی خواهد کرد و هدف قرار دادن استرالیایی‌ها بر اساس اعتقادات دینی‌شان را «نه تنها حمله‌ای علیه آنها، بلکه حمله‌ای به ارزش‌های اساسی ما» دانست.

آلبانیز در یک کنفرانس خبری با مالک ادعا کرد: «ما باید نفرت، ترس و تعصبی را که اسلام‌هراسی و تفرقه را در جامعه ما تغذیه می‌کند، ریشه‌کن کنیم. استرالیایی‌ها باید در وطن خود در هر جامعه‌ای احساس امنیت کنند. ما باید نفرت، ترس و تعصبی را که اسلام‌هراسی را در جامعه ما دامن می‌زند، از بین ببریم.»

شایان ذکر است که رژیم تروریستی اسرائیل با حمایت آمریکا، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، در حال ارتکاب نسل‌کشی در غزه است که ۶۴ هزار و ۷۵۶ شهید و ۱۶۴ هزار و ۵۹ زخمی از فلسطینیان بر جای گذاشته که بیشتر آنها کودک و زن هستند. همچنین صد‌ها هزار نفر آواره شده‌اند و قحطی جان ۴۱۳ فلسطینی از جمله ۱۴۳ کودک را گرفته است.

منبع: آناتولی