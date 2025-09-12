باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دستکاری تصویر یک نسل کشی + فیلم

اسرائیل ۵۲ میلیون دلار به شبکه‌های اجتماعی آمریکایی بابت پخش اخبار جعلی پرداخت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه صهیونیستی یدیوس آهاروت نوشت: اسرائیل ۵۲ میلیون دلار به شبکه‌های اجتماعی آمریکایی داده است تا تحولات غزه را آنطور که می‌خواهد روایت کند.

مطالب مرتبط
دستکاری تصویر یک نسل کشی + فیلم
young journalists club

تجاوز مجدد صهیونیست‌ها به خاک سوریه

دستکاری تصویر یک نسل کشی + فیلم
young journalists club

محکومیت شدید تجاوز تروریستی رژیم صهیونیستی به یمن و کشتار خبرنگاران

دستکاری تصویر یک نسل کشی + فیلم
young journalists club

استیصال صهیونیست در پشت حمله به قطر

دستکاری تصویر یک نسل کشی + فیلم
young journalists club

کشور‌های منطقه برنامه اسرائیل برای غرب آسیا و شمال آفریقا را جدی بگیرند

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آسیب به طبیعت در آخرین روزهای تابستان + فیلم
۶۱۶

آسیب به طبیعت در آخرین روزهای تابستان + فیلم

۲۲ . شهريور . ۱۴۰۴
صدای خاموش برای غزه + فیلم
۴۲۷

صدای خاموش برای غزه + فیلم

۲۲ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.