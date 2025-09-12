دستکاری تصویر یک نسل کشی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u06cc\u062f\u06cc\u0648\u0633 \u0622\u0647\u0627\u0631\u0648\u062a \u0646\u0648\u0634\u062a: \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u06f5\u06f2 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062f\u0644\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u062a\u0627 \u062a\u062d\u0648\u0644\u0627\u062a \u063a\u0632\u0647 \u0631\u0627 \u0622\u0646\u0637\u0648\u0631 \u06a9\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0646\u062f.\n