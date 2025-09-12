باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ امین درخشان خاطرنشان کرد: سینما هنر یاسوج پس از بازسازی و به‌روزرسانی با کیفیت بالا از محل اعتبارات مسولیت های اجتماعی وزارت نفت به‌زودی فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.

وی ادامه داد: تا پایان امسال یکی از مدرن‌ترین مجموعه‌های سینمایی کشور در گچساران با سرمایه‌گذاری یک سرمایه‌گذار خوش‌سابقه و با همکاری نماینده مردم گچساران و باشت به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد افزود: در یاسوج نیز با یک سرمایه‌گذار مستقل به تفاهم رسیده‌ایم که در صورت تخصیص زمین، یک سینمای مدرن و مستقل احداث خواهد شد.

درخشان از اقدامات زیرساختی و چشم‌انداز توسعه سینما در استان خبر داد و گفت: شورای سینمای استان به ریاست استاندار کهگیلویه و بویراحمد به‌زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد تا برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق‌تری در این حوزه صورت گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به نقش و جایگاه سینما در جامعه، این هنر را زبانی جهانی دانست که قدرت اثرگذاری در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی دارد.

به گفته وی، سینما می‌تواند تصویر واقعی ملت‌ها را به جهان معرفی کند و در عرصه دیپلماسی فرهنگی نقش‌آفرین باشد.

درخشان با بیان اینکه سینمای ایران در جهان جایگاهی ویژه یافته است، افزود: آثار و هنرمندان ایرانی در معتبرترین جشنواره‌های بین‌المللی خوش درخشیده‌اند و این نشان می‌دهد سینمای کشورمان حرف‌های بزرگی برای گفتن دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همچنین تأکید کرد که کهگیلویه و بویراحمد با وجود جمعیت محدود، دارای هنرمندان و استعدادهای درخشانی است که برخی از آنان در سطح ملی و حتی بین‌المللی نام‌آور شده‌اند. این ظرفیت ارزشمند، آینده‌ای روشن برای سینمای استان رقم خواهد زد.

وی بیان کرد: برای بازسازی سینما دهدشت (دهناد) نیز تسهیلات لازم فراهم شده و این مجموعه به‌زودی دوباره فعال خواهد شد؛ علاوه بر این، فعالیت‌های سینمایی در شهرستان‌های دنا و بهمئی در دستور کار قرار دارد تا عدالت فرهنگی در سطح استان محقق شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به سفر یک ماه پیش مدیرعامل مؤسسه سینماشهر ایران به کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد و گفت: در این سفر، مدیرعامل مؤسسه از سینماهای استان در شهرستان‌ها بازدید داشت و برای تجهیز تخصصی سینماها مساعدت‌های لازم در دستور کار قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در جریان این بازدیدها، تفاهم‌های مؤثری برای تأمین تجهیزات موردنیاز سینماهای استان حاصل شد که گامی مهم در مسیر ارتقای زیرساخت‌های سینمایی محسوب می‌شود.

درخشان ابراز امیدواری نمود که با همدلی و حمایت‌های ملی و استانی، سینمای کهگیلویه و بویراحمد جایگاه شایسته خود را در سطح کشور و حتی فراتر از آن به دست آورد.