جنبش حماس در بیانیه‌ای ضمن تائید زنده بودن خلیل الحیه گفت که او خود بر پیکر پسرش نماز خوانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جنبش حماس شب جمعه اعلام کرد که خلیل الحیه، یکی از رهبران این جنبش پس از هماهنگی‌های امنیتی ویژه در قطر، بر پیکر پسر شهید خود و دیگر شهدایی که در تجاوز رژیم تروریستی اسرائیل به دوحه به شهادت رسیدند، نماز میت خواند.

شایان ذکر است که شهدای دیگر، به جز همام، پسر خلیل الحیه، شامل: جهاد لبد (مدیر دفتر او)، عبدالله عبدالواحد، مؤمن حسونه و احمد المملوک (همراهانش) و بدر سعد محمد الحمیدی (از نیرو‌های امنیتی داخلی قطر) هستند.

پیش از این، روز پنجشنبه، مراسم تشییع این شهدا در دوحه با حضور تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر تعدادی از وزرا و مقامات عالی‌رتبه دولتی و همچنین جمع کثیری از شهروندان و ساکنان این کشور برگزار شد.

گفتنی است که رژیم تروریستی اسرائیل بعدازظهر سه‌شنبه به قطر حمله کرد و تعدادی از رهبران حماس را که در حال بررسی یک پیشنهاد آمریکایی برای پایان دادن به جنگ تقریبا دو ساله این رژیم تروریستی در نوار غزه بودند، هدف قرار داد. این حمله منجر به شهادت ۵ فلسطینی و یک نیروی امنیتی داخلی قطر شد.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل به نقل از یک مقام امنیتی گفت که این حمله به صورت متمرکز به یک طبقه انجام شده و نتایج جزئی به همراه داشته است. در همین راستا شبکه i۲۴ این رژیم گزارش داد که یک تحقیق اولیه در مورد احتمال مبهم ماندن سرنوشت رهبران حماس آغاز شده است.

منبع: المیادین

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
تقرب الله
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
همان تله مذاکره که برای ایران جان در نظر گرفته بودند
همان تله مذاکره را برای فلیسطینی ها در نظر گرفته بودند
به دستور ترامپ
تا با ترور سران مقاومت .به توهم خودش .به جنگ خاتمه بده و مجانی و مفت سرزمین های غزه را تصاحب کند
به همین سادگی
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
تو احتیاط کن
Iran (Islamic Republic of)
محمدرحیم‌‌رضایی
۰۲:۱۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
به‌مجاهد‌شریف‌‌اقای‌خلیل‌هیه‌شهادت‌فرزند‌مبارز‌مجاهد‌ برای‌ازادی‌قدس‌به‌‌شهادت‌‌رسید‌تبریک‌می‌گویم‌‌‌۰‌خون‌‌بهای‌‌این‌شهیدان‌‌ازادی‌قدس‌است‌‌انشالله
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
از این پس هیچ کشوری برای میانجیگری یا مذاکرات صلح
نمی تواند به آمریکا و اسرائیل و مزدوران اروپایی شان اعتماد کند !!!
۰
۵
پاسخ دادن
