جنبش حماس شب جمعه اعلام کرد که خلیل الحیه، یکی از رهبران این جنبش پس از هماهنگی‌های امنیتی ویژه در قطر، بر پیکر پسر شهید خود و دیگر شهدایی که در تجاوز رژیم تروریستی اسرائیل به دوحه به شهادت رسیدند، نماز میت خواند.

شایان ذکر است که شهدای دیگر، به جز همام، پسر خلیل الحیه، شامل: جهاد لبد (مدیر دفتر او)، عبدالله عبدالواحد، مؤمن حسونه و احمد المملوک (همراهانش) و بدر سعد محمد الحمیدی (از نیرو‌های امنیتی داخلی قطر) هستند.

پیش از این، روز پنجشنبه، مراسم تشییع این شهدا در دوحه با حضور تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر تعدادی از وزرا و مقامات عالی‌رتبه دولتی و همچنین جمع کثیری از شهروندان و ساکنان این کشور برگزار شد.

گفتنی است که رژیم تروریستی اسرائیل بعدازظهر سه‌شنبه به قطر حمله کرد و تعدادی از رهبران حماس را که در حال بررسی یک پیشنهاد آمریکایی برای پایان دادن به جنگ تقریبا دو ساله این رژیم تروریستی در نوار غزه بودند، هدف قرار داد. این حمله منجر به شهادت ۵ فلسطینی و یک نیروی امنیتی داخلی قطر شد.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل به نقل از یک مقام امنیتی گفت که این حمله به صورت متمرکز به یک طبقه انجام شده و نتایج جزئی به همراه داشته است. در همین راستا شبکه i۲۴ این رژیم گزارش داد که یک تحقیق اولیه در مورد احتمال مبهم ماندن سرنوشت رهبران حماس آغاز شده است.

