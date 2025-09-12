باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اورین مارمورشتاین، سخنگوی وزارت خارجه رژیم تروریستی اسرائیل قطعنامه تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل را که با اکثریت قاطع بر احیای «راه‌حل دو دولتی» برای حل مناقشه فلسطین و این رژیم تروریستی تاکید داشت، رد و ادعا کرد که آن شرم‌آور و تشویق‌کننده به ادامه جنگ است!

مارمورشتاین در پستی در شبکه‌های اجتماعی گفت: «اسرائیل به طور قاطع قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل را که تصمیمی شرم‌آور است، رد می‌کند.» او این نهاد را به عنوان «یک سیرک سیاسی که از واقعیت جدا است»، متهم کرد.

ساعتی پیش مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیش از اجلاس سالانه رهبران جهان در نیویورک، با اکثریت قاطع آرا به نفع بیانیه‌ای رأی داد که خواستار «گام‌های مشخص، زمان‌بندی‌شده و برگشت‌ناپذیر» به سوی راه‌حل دو دولتی و تشکیل کشوری فلسطینی است.

این قطعنامه با حمایت ۱۴۲ کشور، ۱۰ کشور مخالف و ۱۲ کشور ممتنع به تصویب رسید. این قطعنامه شامل محکومیت حملات رژیم تروریستی اسرائیل به غیرنظامیان و زیرساخت‌ها در غزه، محاصره و گرسنگی بود.

منبع: النشره