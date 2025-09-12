باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد: اکنون کشورهایی مثل چین و روسیه و حتی هند و برزیل کنار یکدیگر قرار گرفته اند،در دنیای امروز ما عملاً با غربی‌ها ارتباط چندانی نداریم اما آنها در تلاش هستند تا جمهوری اسلامی را منزوی کنند.

وی ادامه داد: روز چهارم یا پنجم جنگ بود که یک نفر توییت زد که چرا روسیه به ما سوخو ۳۵ نداد و یک نفر دیگر نیز چنین کاری کرد بنده به آنها صحبت کردم و گفتم که شما تلاش دارید که ما را وادار به واکنش کنید و به مردم نشان دهید که علاوه بر آمریکا و غرب، روسیه نیز دشمن آنان است ایران هیچگاه از روسیه تقاضای اس ۴۰۰ نکرد.

وی ادامه داد: برخی ادعا کرده بودند که نتانیاهو سه روز قبل از انجام عملیات به روسیه اطلاع داده بود که آنها نسبت به این مسئله اعتراض کردند و گفتند که به هیچ وجه چنین نبوده است، امروز که روابط ما با روسیه روز به روز در حال گسترش است مطرح کردن چنین مسائلی صورت خوشی ندارد.

سفیر ایران در روسیه گفت: ما باید منافع ملی خود را ببینیم و در روابط نیز قائل به این نیستیم که باید به این طرف مایل باشیم یا آن طرف اما ما در موقعیتی قرار داریم که بحث مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌ها مطرح می‌شود.

جلالی بیان کرد: همان نتیجه‌ای که جمهوری اسلامی از رفتار دوگانه غرب گرفت روسیه نیز گرفته است،لذا مواضع جمهوری اسلامی و روسیه در عرصه بین‌المللی بسیار به یکدیگر نزدیک است.

وی تصریح کرد: این مسئله که ما خودمان را سوژه کنیم و بگوییم بقیه می‌خواهند روی ما معامله کنند کار درستی نیست، این دوستانی که ادعا می‌کنند که روسیه روی جمهوری اسلامی معامله کرده از اظهارات بی‌دلیل خود خسته نشده‌اند؟برخی تخیلات خود را در قالب تحلیل ارائه می‌کنند.

سفیر ایران در روسیه متذکر شد: روسیه از ابتدا با اسنپ بک مخالف بود، مقامات این کشور اصل مکانیزم ماشه را قبول ندارند و درباره آن مقالات بسیاری نوشته‌اند لذا این کشور بر این باور است که مکانیسم ماشه به لحاظ حقوقی قابلیت اجرایی ندارد.

جلالی بیان کرد : معتقدم که اثرات روانی اسنپ بک بیشتر از اثرات واقعی آن است چرا که غربی‌ها هر آنچه که در توان داشتند با جمهوری اسلامی انجام دادند،لذا اجرایی سازی مکانیسم ماشه چندان اثری بر روی روال کشور نخواهد داشت.

وی ادامه داد: تا قبل از جنگ اوکراین ما در روابط اقتصادی چندان با روسیه ارتباط قوی نداشتیم،امروز این کشور بازار بزرگی دارد و ما باید آن را دریابیم همچنین کوریدور شمال به جنوب در همه جوانب به نفع ما است و نباید آن را به حاشیه ببریم.

سفیر ایران در روسیه اظهار کرد: روسیه سالیان سال است که بر حوزه قفقاز اشراف دارد،ما با مقامات و این کشور در این خصوص گفتگو داشته‌ایم سیاست‌های آنان در این رابطه بسیار سفت و سخت است.

وی ادامه داد: آقای پزشکیان دیدار بسیار موثر و خوبی با آقای پوتین داشته‌اند و اخیراً جلسه‌ای نیز با وزیر راه و شهرسازی برگزار کرده این و فکر می‌کنم اگر همین روند تحویل زمین را پی بگیریم.

جلالی تاکید کرد: توافق‌نامه جامع راهبردی میان ایران و روسیه برای اجرایی سازی باید مستقیماً از سوی دولت ما اعلام شود،این توافق بسیار منطقی است و قرار است در ابعاد مختلف با یکدیگر کار کنیم و برای دو کشور سود دارد.

سفیر ایران در روسیه گفت: همه اخبارهای منفی درباره روسیه آنچنان وایرال می‌شود که اخبار مثبت به این سرعت فراگیر نمی‌شود ما اکنون در حال صادرات محصولات کشاورزی مانند فلفل و هندوانه به روسیه هستیم و هیچ مسئله‌ای در این زمینه وجود ندارد.