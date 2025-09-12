رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قم از برگزاری چهارمین دوره مسابقات چوپان کلاسیک استان، به یاد سردار شهید رسول طالبی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -مجید تلخابی، رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قم گفت: به همت هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان، چهارمین دوره مسابقات چوپان کلاسیک استان قم امروز در سالن ورزشی شهید حیدریان برگزار شد. این رقابتها با هدف گرامیداشت یاد و نام سردار شهید رسول طالبی و ارتقای سطح فنی ورزشکاران در رشتههای مختلف برگزار گردید.
او افزود: شرکتکنندگان در رشتههای بادیبیلدینگ، فیزیک، فیزیک کلاسیک، بادی کلاسیک، گیمز کلاسیک و ماسکولار در سه رده سنی جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان به رقابت پرداختند. مرحله وزنکشی ورزشکاران نیز پیش از آغاز مسابقات در خانه بدنسازی استان قم واقع در میدان میثم انجام شد.
رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قم گفت: این مسابقات یکی از شاخصترین برنامههای ورزشی استان در سال جاری محسوب میشود.
او افزود:در پایان مسابقات، به نفرات برتر هر رشته جایزه نقدی به مبلغ ۱۵ میلیون ریال اهدا شد.
منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان قم