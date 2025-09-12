مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور به ویژه آزادراه تهران _ شمال گزارش شده است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه راه کشور اظهار داشت: تردد از آزادراه تهران – شمال و محور چالوس مسیر(جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع  است و  ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر(شمال به جنوب) محدوده های مرزن آباد و ماسال ، حدفاصل دزبن تا سیاه بیشه در برخی از مقاطع  را شاهد هستیم. 

وی ادامه داد: ترافیک سنگین در محور هراز مسیر(رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو و مسیر(شمال به جنوب) محدوده های شاهاندشت ، گزنک و رینه، محور فیروزکوه مسیر(شمال به جنوب) حدفاصل زیرآب تا پل سفید را شاهد هستیم.

او بیان کرد:  ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – رشت حدفاصل حلیمه جان تا پارک جنگلی سراوان و آزادراه رشت – قزوین حدفاصل پارک جنگلی سراوان تا امامزاده هاشم و محدوده های رودبار و شیرین سو  گزارش شده است.

محرابی نیا بیان کرد: ترافیک سنگین در آزادراه پردیس – تهران تونل شماره ۳ را شاهد هستیم. 

وی ادامه داد: تردد روان در محور قدیم تهران – بومهن مسیر(رفت و برگشت) ، آزادراه تهران – پردیس ، محور فیروزکوه مسیر(جنوب به شمال) و آزادراه تهران – شمال مسیر(شمال به جنوب) گزارش شده و محورهای شمالی دارای بارش پراکنده باران است.

محرابی نیا در خصوصآخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها گفت: ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج - تهران محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک وآزادراه ساوه – تهران محدوده پرند را شاهد هستیم و بارش باران در برخی از محورهای استان های اردبیل ، گیلان ، مازندران و گلستان  گزارش شده است.

