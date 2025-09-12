به مناسبت گرامیداشت روز سینما عدنان شاه طلایی منتقد درباره اهمیت این روز و شرایط فعلی سینما سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور ـ عدنان شاه طلایی منتقد سینما به مناسبت ۲۱ شهریور سالروز گرامیداشت روز سینما بیان کرد: در سرزمین واژه‌ها و تصویرها جایی که رویا و واقعیت درهم می آمیزند، نور و صدا روایتگر جان آدمی می‌شوند. امروز به پاس تلاش و خستگی ناپذیری هنرمندانی که روایتگر بخشی از زندگی مابوده اند، روز ملی سینما را گرامی می‌داریم.

وی ادامه داد: سینما درطول سال‌های گذشته و در دهه های مختلف باحضور هنرمندان خلاق و دغدغه مند، آثاری خلق کرده که در سطح جهان به عنوان نمونه هایی درخشان شناخته شده اند. سینمای ایران باتوجه به محدودیت های مالی وفنی توانسته یا بهره گیری از ذوق و خلاقیت هنرمندان آثری تولید کند که از نظر روایت داستان و بیان احساسات، مخاطب را عمیقا جذب کند. با این حال این مسیر بی نقص نبوده ونقاط ضعفی در سینمای کشور از جمله فقدان زیر ساخت های مناسب، عدم کمک‌هی کافی و حمایت های مالی، کمبود آموزش های تخصصی و بروز در زمینه تکنیک فیلمسازی باعث شده است که تولیدات سینمایی کشورمان از نظر کیفیت فنی و محتوایی در مقایسه با سینمای جهانی عقب بمانند.

وی با تاکید بر ضرورت نگاه کلان در سینما بیان کرد: ضرورت نگاه کلان وحمایت های همه جانبه برای ارتقای جایگاه سینمای ایران وهمسو شدن باحرکت پرشتاب سینمای کشورهای صاحب این صنعت، نیازمند نگاهی کلان به این صنعت هنری است.سینما یک صنعت اقتصادی فرهنگی است که با حمایت‌های متفاوت می تواند بیش از پیش شکوفا و به تولید آثار فاخر درخور ملت ایران منجر شود.

شاه طلایی گفت: این روزها فیلمسازی به سرعت درحال تحول است و بدون بروزرسانی دانش و مهارت‌های هنری، نمی توان در عرصه های بین المللی و حرفه‌ای حرفی برای گفتن داشت. همچنین حمایت‌های مالی می‌توانند در کمک به پیشرفت این صنعت نقش مهم داشته باشند.

وی بیان کرد: یکی دیگر از مؤلفه‌های مهم در پیشرفت سینمای کشور تولید محصولات سینمایی برای رده‌های سنی متفاوت و برای اقشار مختلف است. لذا آثاری که بتوانند به دور از کلیشه‌ها و تکرار فیلم‌های بی‌محتوا و بی‌کیفیت سینمایی که نمایانگر فکر واندیشه ملت بزرگ و مترقی ایران باشند، امری ضروری است.

وی افزود: معتقدم سینما باید بتواند در کنار سرگرمی، پیام‌های انسانی، اجتماعی و فرهنگی را منتقل و درعین حال، زبان هنر و زیبا شناسی نیز حفظ کند. باترکیب هنر بازیگری و کارگردانی خلاق و فیلمنامه های جذاب اقتباسی و غیره به همراه تکنولوژی روز می توان به تولید آثاری دست یافت که نه در ایران، بلکه در سطح جهان مطرح وتاثیر گذار باشند. برای رسیدن به این اهداف پشتکار لازم است و ایجاد نظامی منسجم برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی، تسهیل قوانین ومقررات مرتبط باتولید ونمایش فیلم و فراهم آوردن بسترهای مناسب برای تبادل تجربیات بین المللی ازجمله راهکارهای کلیدی رسیدن به این هدف مهم به شمار می‌روند.

شاه طلایی عنوان کرد: در عرصه تولیدات فعلی‌ سینما در ایران با توجه به همسو شدن استعدادهای پویا و اندیشه‌های بکر نوشتاری و فیلمسازی، تولید آثار ارزشمند بومی را نمی‌توان نادیده گرفت یا چشم پوشی کرد. لذا نباید برخی تولیدات و تلاش‌های آنان که در خلق آثاری متفاوت و شاخص صورت گرفته است را نادیده گرفت.

وی ادامه داد: ما روز بزرگ سینما را با همه آنچه که برشمردیم، درکشور زیبایمان گرامی می‌داریم، به شرطی که بدانیم توان بالقوه و بالفعل سینمای ایران، جای رشد بیشتر و بالندگی فراوانی دارد. معتقدم عرصه سینما ظرفیت آن را دارد که به مدلی موفق در جهان تبدیل شود؛ لذا این سینما می‌تواند در سطح جهان به عنوان یک نماد هنری، تاریخی و فرهنگی جاودانه شناخته‌ شود. این جاودانگی تنها در گرو نگاه جامع و کلان، حمایت مستمر و تلاش جمعی همه فعالان سینما است. ما باید به سینما به چشم یک صنعت متفاوت باشکوه وفرهنگی که می تواند پیام ملت بزرگ ایران را به جهانیان برساند نگاه کنیم‌. روز ملی سینما فرصتی برای بازنگری وتجدید عهد با این هنر سترگ وبرای گام‌های مستحکم تر در مسیر شکوفایی است.