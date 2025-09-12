تیم تراکتور در دیداری پر گل با هت‌تریک دوماگوی دروژدگ توانست با نتیجه ۴ بر یک آلومینیوم اراک را مغلوب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم های فوتبال تراکتور و آلومینیوم اراک در جریان هفته سوم لیگ برتر فوتبال امروز (جمعه) در ورزشگاه شهید سردار سلیمانی تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با برتری چهار بر یک تراکتوری‌ها به پایان  رسید.

تراکتور با این برد ۴ امتیازی شد و رتبه چهارم جدول را به خود اختصاص داد. آلومینیوم بدون امتیاز چهاردهم است.

ترکیب تیم فوتبال  تراکتور

یوهانسون، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، ایگور پوستونسکی، هالیلوویچ (اودیل خامروبکوف)، دانیال اسماعیلی‌فر، مهدی ترابی (رگی لوشکیا)، مهدی هاشم‌نژاد (زائر کاظمینی)، محمد نادری (مهدی شیری)، دوماگوی دروژدگ، امیرحسین حسین‌زاده (تومیسلاو اشترکال)

سرمربی: دراگان اسکوچیچ

ترکیب تیم فوتبال آلومینیوم اراک 

محمد خلیفه، بهرام گودرزی، امیرمحمد هوشمند، امیر نوری (رضا مرزبان)، امین جهان کهن، ابوالفضل قنبری، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، علی وطن‌دوست، رحمان جعفری و عباس کهریزی

سرمربی: مجتبی حسینی 

گل اول تراکتور توسط دوماگوی دروژدک (دقیقه ۱۰): پاس استثنایی دانیال اسماعیلی‌فر باعث شد تا دوماگوی دروژدک در موقعیت تک به تک قرار بگیرد و او ضربه خود را از بالای سر خلیفه عبور داد تا نتیجه یک بر صفر شود.

گل دوم تراکتور توسط دوماگوی دروژدک (دقیقه ۲۲): در ابتدا دانیال اسماعیلی‌فر قصد داشت با پاس در عمق دروژدک را در موقعیت تک به تک قرار دهد، اما دفاع آلومینیوم توپ را برگرداند. در ادامه مهدی ترابی صاحب توپ شد و با یک استارت سریع، توپ را به دوماگوی سپرد تا این بازیکن گل دوم را هم به ثمر برساند.

گل سوم تراکتور توسط دوماگوی دروژدک (دقیقه ۴۱): روی ارسال دیدنی مهدی هاشم‌نژاد دوماگوی دروژدک از تیر دوم موفق شد دروازه تیم آلومینیوم را برای سومین بار باز کند.

گل اول آلومینیوم توسط امیرمحمد هوشمند (دقیقه ۵+۴۵): ارسال از روی نقطه کرنر با ضربه سر دقیق هوشمند به گوشه دروازه همراه شد تا اختلاف کم‌تر شود.

گل چهارم تراکتور توسط رگی لوشکیا (دقیقه ۶۲): دوباره این مهدی هاشم‌نژاد بود که از گوشه وارد محوطه جریمه تیم آلومینیوم شد و توپ را برای لوشکیا فرستاد تا این بازیکن در موقعیت مناسب گل را به ثمر برساند.

 
 
برچسب ها: تیم فوتبال تراکتور ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
نامه سازمان لیگ به سپاهان درباره آلوز/ قرارداد ثبت می‌شود، اما تبعاتش بر عهده باشگاه است
هفته سوم لیگ برتر فوتبال؛
استقلال تهران به دنبال انتقام از برادرش در اهواز/ تراکتور و سپاهان در جستجوی اولین برد
داوران سرخابی‌ها مشخص شدند؛ سایه VAR روی سر لیگ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ناکامی بزرگ ساپینتو؛ استقلال ده‌نفره‌ها را هم نتوانست ببرد
کشتی قهرمانی جهان؛ آزادکاران ایران حریفان خود را شناختند
پخش مستقیم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان از شبکه سه
جک گریلیش بهترین بازیکن ماه لیگ برتر شد
اطلاعیه مشترک سازمان لیگ فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس
اعلام زمان قرعه‌کشی جام ملت‌های فوتبال زیر ۲۳سال آسیا
نوجوانان جودو ایران در آسیا نهم شدند
نامه سازمان لیگ به سپاهان درباره آلوز/ قرارداد ثبت می‌شود، اما تبعاتش بر عهده باشگاه است
حضور نمایندگان ایران در مسابقات اسنوکر انگلیس
دستکار: زارع و قاسم پور شانس بالایی برای موفقیت دارند
آخرین اخبار
حتی برای خرید آب معدنی پول نداریم
آنتونی مارسیال هم تیمی سرخیو راموس شد + عکس
ایران دومین تیم جوان رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵
مهدی ترابی مصدوم شد
حمله تند حسین کعبی به تاجرنیا
تاجرنیا: از توانایی ۱۰۰ درصدی ساپینتو در استقلال استفاده نکرده‌ایم
خلیفه اصل: بازیکنانم با قلب‌شان بازی کردند/ وقت‌کشی در برنامه ما نبود
مورایس: از شکست ناراحتیم/ حریف منتظر اشتباهات ما بود
نخستین برد تراکتور با هت تریک مهاجم کروات
خیبر ۱ - ۱ فجرسپاسی/ سبزپوشان صدرنشین ماندند + فیلم
گل گهر ۱ - ۱ سپاهان/ زور کویرنشینان به یکدیگر نرسید + فیلم
آغاز رقابت‌های جهانی موی‌تای با حضور تیم جوانان ایران
آغاز لیگ فوتبال زنان با توقف پرسپولیس و شکست سپاهان
پخش مستقیم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان از شبکه سه
ناکامی بزرگ ساپینتو؛ استقلال ده‌نفره‌ها را هم نتوانست ببرد
شروع نظارت سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران از بازی‌های تهران
کشتی قهرمانی جهان؛ آزادکاران ایران حریفان خود را شناختند
حضور نمایندگان ایران در مسابقات اسنوکر انگلیس
نوجوانان جودو ایران در آسیا نهم شدند
دستکار: زارع و قاسم پور شانس بالایی برای موفقیت دارند
اعلام زمان قرعه‌کشی جام ملت‌های فوتبال زیر ۲۳سال آسیا
اطلاعیه مشترک سازمان لیگ فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس
جک گریلیش بهترین بازیکن ماه لیگ برتر شد
نامه سازمان لیگ به سپاهان درباره آلوز/ قرارداد ثبت می‌شود، اما تبعاتش بر عهده باشگاه است
پورآقابالا قهرمان شطرنج برق آسای مردان کشور شد
گل‌محمدی: چاره‌ای جز امتیاز گرفتن از پرسپولیس نداریم
اخباری: ۴ یا ۵ تیم خودشان را از بقیه جدا کرده‌اند
واکنش نویر به احتمال حضور در جام جهانی: به تیم ملی آلمان برنمی‌گردم
مسئولان قدرت لازم برای مقابله با متخلفان سقف قرارداد را ندارند
هفته کشتی فرنگی در پایتخت برگزار شد