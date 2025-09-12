تراکتور با این برد ۴ امتیازی شد و رتبه چهارم جدول را به خود اختصاص داد. آلومینیوم بدون امتیاز چهاردهم است.

ترکیب تیم فوتبال تراکتور

یوهانسون، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، ایگور پوستونسکی، هالیلوویچ (اودیل خامروبکوف)، دانیال اسماعیلی‌فر، مهدی ترابی (رگی لوشکیا)، مهدی هاشم‌نژاد (زائر کاظمینی)، محمد نادری (مهدی شیری)، دوماگوی دروژدگ، امیرحسین حسین‌زاده (تومیسلاو اشترکال)

سرمربی: دراگان اسکوچیچ

ترکیب تیم فوتبال آلومینیوم اراک

محمد خلیفه، بهرام گودرزی، امیرمحمد هوشمند، امیر نوری (رضا مرزبان)، امین جهان کهن، ابوالفضل قنبری، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، علی وطن‌دوست، رحمان جعفری و عباس کهریزی

سرمربی: مجتبی حسینی

گل اول تراکتور توسط دوماگوی دروژدک (دقیقه ۱۰): پاس استثنایی دانیال اسماعیلی‌فر باعث شد تا دوماگوی دروژدک در موقعیت تک به تک قرار بگیرد و او ضربه خود را از بالای سر خلیفه عبور داد تا نتیجه یک بر صفر شود.