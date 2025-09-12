وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پیامی به مناسبت روز ملی سینما تأکید کرد: سینماگران ایرانی با روایت‌های اصیل و خلاقانه خود توان دارند تا زندگی امروز مردم را تصویر کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پیامی به مناسبت ۲۱ شهریورماه روز ملی سینما، این روز را فرصتی کم‌نظیر برای پاسداشت هنری دانست که هم حافظ خاطره جمعی ملت ایران است و هم ناظر به چشم‌انداز‌های آینده.

وی در این پیام با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل سینما در معرفی ایران به جهان تصریح کرد: سینماگران ایرانی با هنر و خلاقیت خود، تصویرگر زندگی امروز مردم و در عین حال پاسدار میراث و فرهنگ این سرزمین‌اند. آنان توان دارند که زیبایی‌های طبیعی، جاذبه‌های تاریخی، صنایع‌دستی ظریف و ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری ایران را در قاب تصویر به گونه‌ای زنده کنند که جهانیان با ایران زیبا و با عظمت آشنا شوند.

صالحی‌امیری در ادامه با اشاره به غنای تمدنی و فرهنگی ایران افزود: ایران، سرزمینی است با هزاران سال تاریخ و فرهنگ درخشان؛ از آثار تمدنی و یادگار‌های شکوهمند معماری و هنر گرفته تا طبیعت‌های شگفت‌انگیز و بکر؛ از سواحل نیلگون خلیج‌فارس تا کوهستان‌های سربه‌فلک‌کشیده و دشت‌های فراخ و بی‌کران. همه اینها سرمایه‌های هویتی ماست که با زبان سینما قابلیت تبدیل شدن به میراثی جهانی را دارند.

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از پیام خود با قدردانی از تلاش جامعه سینمایی کشور خاطرنشان کرد: در این روز، از تمامی سینماگران، کارگردانان، بازیگران، نویسندگان، تهیه‌کنندگان، منتقدان و تمامی اهالی سینما صمیمانه تقدیر می‌کنم؛ چرا که با خلاقیت، ایستادگی و پایمردی خود، چراغ هنر هفتم را روشن نگاه داشته و در روایت امید، هویت و زیبایی ایران نقش‌آفرین بوده‌اند.

وی در پایان خطاب به سینماگران کشور تأکید کرد: از شما هنرمندان دعوت می‌کنم تا همچنان با نگاه خلاق و روایت‌های اصیل، میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این سرزمین را به زبان سینما بازآفرینی کنید؛ زبانی که مرز نمی‌شناسد و توان دارد ایران را در خور تحسین و ستایش جهانی معرفی کند. سینما آیینه ایران است؛ ایرانی که سزاوار دیده‌شدن، ستایش‌شدن و ماندگاری در حافظه جهانیان است.

