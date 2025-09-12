دیدار خیبر خرم آباد و فجر سپاسی با تساوی ۱ - ۱ به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - درچارچوب هفته سوم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال خیبر خرم آباد در ورزشگاه خانگی اش تختی میزبان فجر سپاسی شیراز بود که دیدار با  با تساوی ۱ - ۱ پایان رسید، اما خیبری با ۷ امتیاز همچنان در صدر جدول قرار دارند.

 گل فجر سپاسی را فرشید اسماعیلی در دقیقه ۲۹ با یک شوت از داخل محوطه جریمه به ثمر رساند و نیمه نخست با برتری شاگردان پیروز قربانی به پایان رسید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

این پایان کار نبود و در دقیقه ۶۰ خیبر صاحب پرتاب اوت شد. این توپ بلند ارسال شد و دفع ناقص دروازه‌بان فجر سپاسی باعث شد تا احسان حسینی گل نخست خیبر را به ثمر برساند و این دیدار با نتیجه ۱ - ۱ به اتمام برسد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، خیبر خرم آباد ، فجرسپاسی شیراز
خبرهای مرتبط
اخباری: ۴ یا ۵ تیم خودشان را از بقیه جدا کرده‌اند
گل‌محمدی: چاره‌ای جز امتیاز گرفتن از پرسپولیس نداریم
هفته سوم لیگ برتر فوتبال؛
استقلال تهران به دنبال انتقام از برادرش در اهواز/ تراکتور و سپاهان در جستجوی اولین برد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ناکامی بزرگ ساپینتو؛ استقلال ده‌نفره‌ها را هم نتوانست ببرد
کشتی قهرمانی جهان؛ آزادکاران ایران حریفان خود را شناختند
اطلاعیه مشترک سازمان لیگ فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس
جک گریلیش بهترین بازیکن ماه لیگ برتر شد
پخش مستقیم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان از شبکه سوم سیما
پخش مستقیم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان از شبکه سه
مسئولان قدرت لازم برای مقابله با متخلفان سقف قرارداد را ندارند
علوی: اینفانتینو قبل از جام جهانی به تهران سفر می‌کند/ فیفا به ما گارانتی داد
اعلام زمان قرعه‌کشی جام ملت‌های فوتبال زیر ۲۳سال آسیا
نامه سازمان لیگ به سپاهان درباره آلوز/ قرارداد ثبت می‌شود، اما تبعاتش بر عهده باشگاه است
آخرین اخبار
آغاز رقابت‌های جهانی موی‌تای با حضور تیم جوانان ایران
آغاز لیگ فوتبال زنان با توقف پرسپولیس و شکست سپاهان
پخش مستقیم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان از شبکه سه
ناکامی بزرگ ساپینتو؛ استقلال ده‌نفره‌ها را هم نتوانست ببرد
شروع نظارت سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران از بازی‌های تهران
کشتی قهرمانی جهان؛ آزادکاران ایران حریفان خود را شناختند
حضور نمایندگان ایران در مسابقات اسنوکر انگلیس
نوجوانان جودو ایران در آسیا نهم شدند
دستکار: زارع و قاسم پور شانس بالایی برای موفقیت دارند
اعلام زمان قرعه‌کشی جام ملت‌های فوتبال زیر ۲۳سال آسیا
اطلاعیه مشترک سازمان لیگ فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس
جک گریلیش بهترین بازیکن ماه لیگ برتر شد
نامه سازمان لیگ به سپاهان درباره آلوز/ قرارداد ثبت می‌شود، اما تبعاتش بر عهده باشگاه است
پورآقابالا قهرمان شطرنج برق آسای مردان کشور شد
گل‌محمدی: چاره‌ای جز امتیاز گرفتن از پرسپولیس نداریم
اخباری: ۴ یا ۵ تیم خودشان را از بقیه جدا کرده‌اند
واکنش نویر به احتمال حضور در جام جهانی: به تیم ملی آلمان برنمی‌گردم
مسئولان قدرت لازم برای مقابله با متخلفان سقف قرارداد را ندارند
هفته کشتی فرنگی در پایتخت برگزار شد
برگزاری انتخابی زیر ۲۳ سال کشتی فرنگی؛ مسافران جهانی صربستان مشخص شدند
پخش مستقیم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان از شبکه سوم سیما
علوی: اینفانتینو قبل از جام جهانی به تهران سفر می‌کند/ فیفا به ما گارانتی داد
اوپندا آماده درخشش در سری‌آ
دوناروما و رویای لیگ برتری
همگروهی واترپلوی ایران با ۴ تیم در مسابقات قهرمانی آسیا/ ۸ تیم برتر به بازی‌های آسیایی ناگویا می‌روند
جمشید عزیزخانی خواننده پیشکسوت درگذشت
صعود تیم کانوپولو جوانان ایران به نیمه نهایی آسیا
یاپ استام بهترین مدافع جهان را انتخاب کرد
نایب رئیس بانوان فدراسیون: بدمینتون ایران در ناگویا و بحرین شانس مدال ندارد
ملی‌پوش تیروکمان: ۴۶۰ میلیون هرینه خرید یک کمان است/ واسطه‌ها تیر‌ها را گران می‌فروشند