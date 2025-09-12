دیدار خیبر خرم آباد و فجر سپاسی با تساوی ۱ - ۱ به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - درچارچوب هفته سوم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال خیبر خرم آباد در ورزشگاه خانگی اش تختی میزبان فجر سپاسی شیراز بود که دیدار با با تساوی ۱ - ۱ پایان رسید، اما خیبری با ۷ امتیاز همچنان در صدر جدول قرار دارند.

گل فجر سپاسی را فرشید اسماعیلی در دقیقه ۲۹ با یک شوت از داخل محوطه جریمه به ثمر رساند و نیمه نخست با برتری شاگردان پیروز قربانی به پایان رسید.

این پایان کار نبود و در دقیقه ۶۰ خیبر صاحب پرتاب اوت شد. این توپ بلند ارسال شد و دفع ناقص دروازه‌بان فجر سپاسی باعث شد تا احسان حسینی گل نخست خیبر را به ثمر برساند و این دیدار با نتیجه ۱ - ۱ به اتمام برسد.