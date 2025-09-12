مربی تیم فوتبال استقلال گفت: فقط یک تیم در زمین بازی می‌کرد و حریف منتظر اشتباهات ما بود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ نونو مورایس مربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پس از شکست مقابل استقلال خوزستان گفت: به خاطر نتیجه ناراحتیم. می دانستیم بازی چطور پیش می رود.  فقط یک تیم در زمین بازی می کرد و حریف منتظر اشتباهات ما بود.

او افزود: فقط بدشانس بودیم و با کارهایی که نیمه اول و دوم انجام دادیم به حریف اجازه ایجاد دو فرصت دادیم که یکی گل شد و یکی را هم گلر ما گرفت. 

مربی استقلال گفت: فرصت های زیادی ایجاد کردیم و می تواستیم گل بزنیم. کارهای ما بیش از حد بود و می توانستیم ببریم ولی به یک امتیار هم نرسیدیم. 

مورایس بیان کرد: یک پنالتی به سود ما واضح بود و نمی دانم چرا داور نگرفت و دویست درصد خطا واضح بود و باید یا این موارد با برد به خانه برمی گشتیم. 

او افزود: در پروسه آماده سازی هستیم و از تعطیلات تازه برگشتیم و به زمان نیاز داریم و خیلی برای آینده اعتماد به نفس داریم. هر روز خوب کار می کنیم.  در دو بازی اخیر بدشانسی آوردیم و  امیدوارم برای آینده ما خوب باشد. 

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، استقلال ، استقلال خوزستان
تبادل نظر
