باشگاه خبرنگاران جوان ـ نونو مورایس مربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پس از شکست مقابل استقلال خوزستان گفت: به خاطر نتیجه ناراحتیم. می دانستیم بازی چطور پیش می رود. فقط یک تیم در زمین بازی می کرد و حریف منتظر اشتباهات ما بود.

او افزود: فقط بدشانس بودیم و با کارهایی که نیمه اول و دوم انجام دادیم به حریف اجازه ایجاد دو فرصت دادیم که یکی گل شد و یکی را هم گلر ما گرفت.

مربی استقلال گفت: فرصت های زیادی ایجاد کردیم و می تواستیم گل بزنیم. کارهای ما بیش از حد بود و می توانستیم ببریم ولی به یک امتیار هم نرسیدیم.

مورایس بیان کرد: یک پنالتی به سود ما واضح بود و نمی دانم چرا داور نگرفت و دویست درصد خطا واضح بود و باید یا این موارد با برد به خانه برمی گشتیم.

او افزود: در پروسه آماده سازی هستیم و از تعطیلات تازه برگشتیم و به زمان نیاز داریم و خیلی برای آینده اعتماد به نفس داریم. هر روز خوب کار می کنیم. در دو بازی اخیر بدشانسی آوردیم و امیدوارم برای آینده ما خوب باشد.