باشگاه خبرنگاران جوان - امیر خلیفه اصل سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان در نشست خبری پس از پیروزی مقابل استقلال گفت: پیش بینی بازی سخت را داشتیم. بازیکنانم با قلب شان بازی کردند. از بعد از بازی با پیکام برای بازی با استقلال هدف گذاری کردیم که به ببریم. بازیکنانم امشب با دل و جان بازی کردند تا دل مردم خوزستان را شاد کنند.

او ادامه داد: از شایستگی استقلال تهران کم نمی‌شود ولی تیم جوانی هستیم و حرف برای گفتن دارند و مسوولان استان باید از این جوانان حمایت کنند.

خلیفه اصل گفت: وقت کشی در برنامه ما نبود و بازی سنگین بود و حریف تیم قابل احترام و بزرگی است و بازیکنان ما تحت تاثیر قرار می‌گرفتند.