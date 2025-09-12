سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال گفت: استقلال خوزستان در این دیدار اصلا جوانمردانه بازی نکرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی استقلال پس از شکست مقابل استقلال خوزستان گفت: باید به قدری خوب باشیم که هیچ تیمی نتواند ما را شکست دهد. موقعیت و سطح بازی بازیکنان استقلال تهران بسیار بهتر از استقلال خوزستان بود.

او ادامه داد: استقلال خوزستان در این دیدار اصلا جوانمردانه بازی نکرد و اتفاقاتی رخ داد که شب زیبایی را در فوتبال شاهد نبودیم.

تاجرنیا خاطر نشان کرد: ما هنوز از توانایی ۱۰۰ درصدی ساپینتو در استقلال استفاده نکرده‌ایم و امیدواریم که محرومیت او کاسته شود تا او زودتر به نیمکت بازگردد. ساپینتو و بازیکنان مورد حمایت ما هستند.

برچسب ها: علی تاجرنیا ، استقلال ، استقلال خوزستان ، ریکاردو ساپینتو ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
لیگ برتر فوتبال؛
گل گهر ۱ - ۱ سپاهان/ زور کویرنشینان به یکدیگر نرسید + فیلم
اخباری: ۴ یا ۵ تیم خودشان را از بقیه جدا کرده‌اند
گل‌محمدی: چاره‌ای جز امتیاز گرفتن از پرسپولیس نداریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ناکامی بزرگ ساپینتو؛ استقلال ده‌نفره‌ها را هم نتوانست ببرد
کشتی قهرمانی جهان؛ آزادکاران ایران حریفان خود را شناختند
پخش مستقیم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان از شبکه سه
جک گریلیش بهترین بازیکن ماه لیگ برتر شد
اطلاعیه مشترک سازمان لیگ فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس
اعلام زمان قرعه‌کشی جام ملت‌های فوتبال زیر ۲۳سال آسیا
نوجوانان جودو ایران در آسیا نهم شدند
نامه سازمان لیگ به سپاهان درباره آلوز/ قرارداد ثبت می‌شود، اما تبعاتش بر عهده باشگاه است
حضور نمایندگان ایران در مسابقات اسنوکر انگلیس
دستکار: زارع و قاسم پور شانس بالایی برای موفقیت دارند
آخرین اخبار
حتی برای خرید آب معدنی پول نداریم
آنتونی مارسیال هم تیمی سرخیو راموس شد + عکس
ایران دومین تیم جوان رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵
مهدی ترابی مصدوم شد
حمله تند حسین کعبی به تاجرنیا
تاجرنیا: از توانایی ۱۰۰ درصدی ساپینتو در استقلال استفاده نکرده‌ایم
خلیفه اصل: بازیکنانم با قلب‌شان بازی کردند/ وقت‌کشی در برنامه ما نبود
مورایس: از شکست ناراحتیم/ حریف منتظر اشتباهات ما بود
نخستین برد تراکتور با هت تریک مهاجم کروات
خیبر ۱ - ۱ فجرسپاسی/ سبزپوشان صدرنشین ماندند + فیلم
گل گهر ۱ - ۱ سپاهان/ زور کویرنشینان به یکدیگر نرسید + فیلم
آغاز رقابت‌های جهانی موی‌تای با حضور تیم جوانان ایران
آغاز لیگ فوتبال زنان با توقف پرسپولیس و شکست سپاهان
پخش مستقیم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان از شبکه سه
ناکامی بزرگ ساپینتو؛ استقلال ده‌نفره‌ها را هم نتوانست ببرد
شروع نظارت سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران از بازی‌های تهران
کشتی قهرمانی جهان؛ آزادکاران ایران حریفان خود را شناختند
حضور نمایندگان ایران در مسابقات اسنوکر انگلیس
نوجوانان جودو ایران در آسیا نهم شدند
دستکار: زارع و قاسم پور شانس بالایی برای موفقیت دارند
اعلام زمان قرعه‌کشی جام ملت‌های فوتبال زیر ۲۳سال آسیا
اطلاعیه مشترک سازمان لیگ فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس
جک گریلیش بهترین بازیکن ماه لیگ برتر شد
نامه سازمان لیگ به سپاهان درباره آلوز/ قرارداد ثبت می‌شود، اما تبعاتش بر عهده باشگاه است
پورآقابالا قهرمان شطرنج برق آسای مردان کشور شد
گل‌محمدی: چاره‌ای جز امتیاز گرفتن از پرسپولیس نداریم
اخباری: ۴ یا ۵ تیم خودشان را از بقیه جدا کرده‌اند
واکنش نویر به احتمال حضور در جام جهانی: به تیم ملی آلمان برنمی‌گردم
مسئولان قدرت لازم برای مقابله با متخلفان سقف قرارداد را ندارند
هفته کشتی فرنگی در پایتخت برگزار شد