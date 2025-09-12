سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال گفت: استقلال خوزستان در این دیدار اصلا جوانمردانه بازی نکرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی استقلال پس از شکست مقابل استقلال خوزستان گفت: باید به قدری خوب باشیم که هیچ تیمی نتواند ما را شکست دهد. موقعیت و سطح بازی بازیکنان استقلال تهران بسیار بهتر از استقلال خوزستان بود.

او ادامه داد: استقلال خوزستان در این دیدار اصلا جوانمردانه بازی نکرد و اتفاقاتی رخ داد که شب زیبایی را در فوتبال شاهد نبودیم.

تاجرنیا خاطر نشان کرد: ما هنوز از توانایی ۱۰۰ درصدی ساپینتو در استقلال استفاده نکرده‌ایم و امیدواریم که محرومیت او کاسته شود تا او زودتر به نیمکت بازگردد. ساپینتو و بازیکنان مورد حمایت ما هستند.