باشگاه خبرنگاران جوان - رقابتهای والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ از جمعه ۲۱ شهریور با حضور ۳۲ تیم به میزبانی مانیل پایتخت فیلیپین آغاز شد و تا ۶ مهرماه ادامه دارد.
در بین ۳۲ تیم حاضر در این مسابقات تیم های ملی والیبال بلغارستان، ایران و پرتغال به ترتیب در رده های اول تا سوم جوان ترین تیم های این مسابقات هستند. قطر پیرترین تیم این مسابقات شناخته شده است.
بلغارستان: ۲۲.۶۴ سال
ایران: ۲۴.۴۳ سال
فیلیپین: ۲۵ سال
فنلاند: ۲۵.۰۷ سال
بلژیک: ۲۵.۱۴ سال
کره جنوبی: ۲۵.۷۱ سال
ترکیه: ۲۵.۸۶ سال
هلند: ۲۶.۳۶ سال
ژاپن: ۲۶.۳۶ سال
کانادا: ۲۶.۵ سال
شیلی: ۲۶.۵ سال
کلمبیا: ۲۶.۵ سال
مصر: ۲۶.۵۷ سال
ایتالیا: ۲۶.۶۴ سال
آلمان: ۲۶.۹۳ سال
صربستان: ۲۶.۹۳ سال
برزیل: ۲۷.۱۴ سال
پرتغال: ۲۷.۱۴ سال
چین: ۲۷.۲۱ سال
چک: ۲۷.۴۳ سال
آرژانتین: ۲۷.۵ سال
تونس: ۲۷.۵ سال
رومانی: ۲۷.۵۷ سال
اسلوونی: ۲۷.۵۷ سال
کوبا: ۲۷.۷۱ سال
آمریکا: ۲۸ سال
لهستان: ۲۸ سال
اوکراین: ۲۸.۷۹ سال
لیبی: ۲۸.۹۳ سال
فرانسه: ۲۹.۷۱ سال
الجزایر: ۲۹.۷۹ سال
قطر: ۳۱ سال