باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ از جمعه ۲۱ شهریور با حضور ۳۲ تیم به میزبانی مانیل پایتخت فیلیپین آغاز شد و تا ۶ مهرماه ادامه دارد.

در بین ۳۲ تیم حاضر در این مسابقات تیم های ملی والیبال بلغارستان، ایران و پرتغال به ترتیب در رده های اول تا سوم جوان ترین تیم های این مسابقات هستند. قطر پیرترین تیم این مسابقات شناخته شده است.

میانگین سنی تیم‌ها در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵

بلغارستان: ۲۲.۶۴ سال

ایران: ۲۴.۴۳ سال

فیلیپین: ۲۵ سال

فنلاند: ۲۵.۰۷ سال

بلژیک: ۲۵.۱۴ سال

کره جنوبی: ۲۵.۷۱ سال

ترکیه: ۲۵.۸۶ سال

هلند: ۲۶.۳۶ سال

ژاپن: ۲۶.۳۶ سال

کانادا: ۲۶.۵ سال

شیلی: ۲۶.۵ سال

کلمبیا: ۲۶.۵ سال

مصر: ۲۶.۵۷ سال

ایتالیا: ۲۶.۶۴ سال

آلمان: ۲۶.۹۳ سال

صربستان: ۲۶.۹۳ سال

برزیل: ۲۷.۱۴ سال

پرتغال: ۲۷.۱۴ سال

چین: ۲۷.۲۱ سال

چک: ۲۷.۴۳ سال

آرژانتین: ۲۷.۵ سال

تونس: ۲۷.۵ سال

رومانی: ۲۷.۵۷ سال

اسلوونی: ۲۷.۵۷ سال

کوبا: ۲۷.۷۱ سال

آمریکا: ۲۸ سال

لهستان: ۲۸ سال

اوکراین: ۲۸.۷۹ سال

لیبی: ۲۸.۹۳ سال

فرانسه: ۲۹.۷۱ سال

الجزایر: ۲۹.۷۹ سال

قطر: ۳۱ سال