تیم ملی والیبال ایران با میانگین سنی ۲۴.۴۳ دومین تیم جوان رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ شناخته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ از جمعه ۲۱ شهریور با حضور ۳۲ تیم به میزبانی مانیل پایتخت فیلیپین آغاز شد و تا ۶ مهرماه ادامه دارد.

در بین ۳۲ تیم حاضر در این مسابقات تیم های ملی والیبال بلغارستان، ایران و پرتغال به ترتیب در رده های اول تا سوم جوان ترین تیم های این مسابقات هستند. قطر پیرترین تیم این مسابقات شناخته شده است.

میانگین سنی تیم‌ها در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵

 بلغارستان: ۲۲.۶۴ سال

 ایران: ۲۴.۴۳ سال

 فیلیپین: ۲۵ سال

 فنلاند: ۲۵.۰۷ سال

 بلژیک: ۲۵.۱۴ سال

کره جنوبی: ۲۵.۷۱ سال

 ترکیه: ۲۵.۸۶ سال

 هلند: ۲۶.۳۶ سال

 ژاپن: ۲۶.۳۶ سال

کانادا: ۲۶.۵ سال

 شیلی: ۲۶.۵ سال

 کلمبیا: ۲۶.۵ سال

 مصر: ۲۶.۵۷ سال

ایتالیا: ۲۶.۶۴ سال

 آلمان: ۲۶.۹۳ سال

 صربستان: ۲۶.۹۳ سال

 برزیل: ۲۷.۱۴ سال

پرتغال: ۲۷.۱۴ سال

 چین: ۲۷.۲۱ سال

چک: ۲۷.۴۳ سال

آرژانتین: ۲۷.۵ سال

 تونس: ۲۷.۵ سال

 رومانی: ۲۷.۵۷ سال

 اسلوونی: ۲۷.۵۷ سال

 کوبا: ۲۷.۷۱ سال

 آمریکا: ۲۸ سال

 لهستان: ۲۸ سال

اوکراین: ۲۸.۷۹ سال

لیبی: ۲۸.۹۳ سال

 فرانسه: ۲۹.۷۱ سال

 الجزایر: ۲۹.۷۹ سال

 قطر: ۳۱ سال

برچسب ها: تیم ملی والیبال ایران ، والیبال قهرمانی جهان ، والیبال
خبرهای مرتبط
برنامه مسابقات والیبال قهرمانی جهان/ مصر نخستین حریف ایران
پیروزی تیم والیبال ایران در بازی دوستانه با آلمان
کاظمی: به شرایط آرمانی برای قهرمانی جهان نزدیک شدیم
پیاتزا: هیچ مسابقه‌ای پیش از آغاز آسان نیست/ فقط باید کار خودمان را انجام دهیم
دانش‌دوست: بازیکنان ایران شرایط روحی و روانی خوبی دارند/ سطح قهرمانی جهان خیلی بالاتر از لیگ ملت‌ها است
ایتالیا در تلاش برای دفاع از عنوان قهرمانی/ بلژیک عضو لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ناکامی بزرگ ساپینتو؛ استقلال ده‌نفره‌ها را هم نتوانست ببرد
کشتی قهرمانی جهان؛ آزادکاران ایران حریفان خود را شناختند
پخش مستقیم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان از شبکه سه
جک گریلیش بهترین بازیکن ماه لیگ برتر شد
اطلاعیه مشترک سازمان لیگ فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس
اعلام زمان قرعه‌کشی جام ملت‌های فوتبال زیر ۲۳سال آسیا
نوجوانان جودو ایران در آسیا نهم شدند
نامه سازمان لیگ به سپاهان درباره آلوز/ قرارداد ثبت می‌شود، اما تبعاتش بر عهده باشگاه است
حضور نمایندگان ایران در مسابقات اسنوکر انگلیس
دستکار: زارع و قاسم پور شانس بالایی برای موفقیت دارند
آخرین اخبار
حتی برای خرید آب معدنی پول نداریم
آنتونی مارسیال هم تیمی سرخیو راموس شد + عکس
ایران دومین تیم جوان رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵
مهدی ترابی مصدوم شد
حمله تند حسین کعبی به تاجرنیا
تاجرنیا: از توانایی ۱۰۰ درصدی ساپینتو در استقلال استفاده نکرده‌ایم
خلیفه اصل: بازیکنانم با قلب‌شان بازی کردند/ وقت‌کشی در برنامه ما نبود
مورایس: از شکست ناراحتیم/ حریف منتظر اشتباهات ما بود
نخستین برد تراکتور با هت تریک مهاجم کروات
خیبر ۱ - ۱ فجرسپاسی/ سبزپوشان صدرنشین ماندند + فیلم
گل گهر ۱ - ۱ سپاهان/ زور کویرنشینان به یکدیگر نرسید + فیلم
آغاز رقابت‌های جهانی موی‌تای با حضور تیم جوانان ایران
آغاز لیگ فوتبال زنان با توقف پرسپولیس و شکست سپاهان
پخش مستقیم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان از شبکه سه
ناکامی بزرگ ساپینتو؛ استقلال ده‌نفره‌ها را هم نتوانست ببرد
شروع نظارت سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران از بازی‌های تهران
کشتی قهرمانی جهان؛ آزادکاران ایران حریفان خود را شناختند
حضور نمایندگان ایران در مسابقات اسنوکر انگلیس
نوجوانان جودو ایران در آسیا نهم شدند
دستکار: زارع و قاسم پور شانس بالایی برای موفقیت دارند
اعلام زمان قرعه‌کشی جام ملت‌های فوتبال زیر ۲۳سال آسیا
اطلاعیه مشترک سازمان لیگ فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس
جک گریلیش بهترین بازیکن ماه لیگ برتر شد
نامه سازمان لیگ به سپاهان درباره آلوز/ قرارداد ثبت می‌شود، اما تبعاتش بر عهده باشگاه است
پورآقابالا قهرمان شطرنج برق آسای مردان کشور شد
گل‌محمدی: چاره‌ای جز امتیاز گرفتن از پرسپولیس نداریم
اخباری: ۴ یا ۵ تیم خودشان را از بقیه جدا کرده‌اند
واکنش نویر به احتمال حضور در جام جهانی: به تیم ملی آلمان برنمی‌گردم
مسئولان قدرت لازم برای مقابله با متخلفان سقف قرارداد را ندارند
هفته کشتی فرنگی در پایتخت برگزار شد