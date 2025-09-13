مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان خبر داد که امسال فراخوان تحقیق و نگارش فیلمنامه درباره استاد فرشچیان آغاز و سال آینده وارد فاز اجرایی خواهیم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - یوسف افشاری‌نیا، مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان در پاسخ به این سوال که آیا صداوسیمای استان اصفهان به دنبال ساخت آثار نمایشی درباره استاد محمود فرشچیان است؟ گفت: در سال‌های مختلف بیش از ۵۰ مستند درباره استاد فرشچیان از سوی صداوسیما یا مستندسازان تولید شده است. بنابراین، مستند‌های ساخته شده درباره ایشان کم نیست. حتی در روز تدفین ایشان تمام شبکه‌های سراسری در حال پخش مستند‌های استاد فرشچیان بوده‌اند.

افشاری‌نیا ادامه داد: توجه به این هنرمند برجسته نگارگری در پروژه‌های سیما فیلم به عنوان یک پروژه ملی جزو اولویت‌هاست، تا مرحله تحقیق و نگارش‌اش شروع شود. امسال فراخوان تحقیق و نگارش فیلمنامه آغاز می‌شود و سال آینده وارد فاز اجرایی خواهیم شد.

مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان در پاسخ به این سوال که بجز تولید دو سریال الف ویژه با موضوع دفاع مقدس چه کار‌هایی در دست تولید صداوسیمای اصفهان قرار دارد؟ گفت: فقط این دو سریال الف ویژه در دست تولید است، که برای پخش سراسری در نظر گرفته شده است.

وی درباره زمان پخش سریال‌های مربوط به شهیدان احمد کاظمی و حسین خرازی از شبکه سراسری گفت: امسال تولید سریال حاج احمد کاظمی تمام خواهد شد. تولید سریال شهید خرازی هم از اواخر سال ۱۴۰۴ آغاز و تولیدش در اواخر سال ۱۴۰۵ به اتمام می‌رسد.