باشگاه خبرنگاران جوان ـ «احمد الشرع» مشهور به محمد جولانی، رئیس دولت موقت سوریه در گفت و گوی اختصاصی با شبکه الاخباریه این کشور گفت: سوریه نمی‌خواهد با هیچ کشوری در جهان در حالت تنش و درگیری باشد.

وی با بیان اینکه «ما نمی‌خواهیم مسئولیت تحریک اختلافات و آشفتگی‌های منطقه را بر عهده داشته باشیم»، ادعا کرد که سیاست دولت موقت سوریه از همان لحظه اول بطور واضح، آرامش کامل در روابط با همه کشور‌ها و منطقه بوده است.

رئیس دولت موقت سوریه با بیان اینکه «روابط ما با روسیه از زمان تاسیس جمهوری سوریه در سال ۱۹۴۶ ریشه دارد و این رابطه، بخشی از هویت ملی ما است»، افزود: ما این پیوند را نه به عنوان وابستگی، بلکه به عنوان همکاری استراتژیک مبتنی بر احترام متقابل می‌بینیم.

وی ادامه داد: هنگام ورود به حماه، مذاکرات مستقیم و صادقانه‌ای با روسیه برگزار شد. هنگام رسیدن به حمص، روسیه به طور کامل از صحنه نظامی عقب نشست و این اقدام بر اساس توافقی مشترک صورت گرفت. ما تعهدات خود را برآورده کردیم و روسیه نیز تاکنون تعهدات خود را به طور کامل انجام داده است. این اعتماد متقابل، پایه هر رابطه موفق است.

احمد الشرع افزود: ما از روسیه می‌خواهیم همراه ما باشد و ما نیز هرگز اجازه نخواهیم داد که این رابطه، به ابزاری برای تضعیف حاکمیت سوریه تبدیل شود.

رئیس دولت موقت سوریه در ادامه گفت: زخم [ رابطه]نسبت به ایران کمی عمیق‌تر بوده است، اما ما از صحبت در مورد «قطع روابط دائمی» خودداری می‌کنیم. در آغاز عملیات نظامی، گزینه‌های مختلفی وجود داشت، مثلاً حمله به پایگاه حمیمیم و نابودی تمام هواپیما‌ها در آنجا.

وی افزود:، اما ما تصمیم گرفتیم از تشدید تنش خودداری کنیم. هواپیما‌های «شاهین» بر فرودگاه حمیمیم کار نظارت انجام می‌دادند و حمله به آن، باعث ورود روسیه به میدان با حجم بسیار بزرگ‌تری می‌شد.

احمد الشرع با بیان اینکه «تاکتیک ما، تضعیف هواپیما‌های روسی بود»، گفت: پس از تسخیر حلب، فوراً راه‌های ارتباطی با روسیه را باز کردیم، امروز، سوریه توانسته است رابطه‌ای متعادل و هوشمندانه با آمریکا و غرب برقرار کند و رابطه‌ای آرام و پایدار با روسیه داشته باشد و روابط خود را با مصر نیز در مسیر بهبود قرار دهد.

وی اظهارداشت: اسرائیل سال‌ها سوریه را میدانی برای تعارض با ایران و ابزاری برای تقسیم آن می‌دید.

رئیس دولت موقت سوریه ادعا کرد که سقوط نظام قبلی، طرح اسرائیل را نابود کرد و تل آویو به جای مذاکره، با بمباران مکان‌های شهری و نظامی، نقض آشکار قرارداد ۱۹۷۴ را آغاز کرد.

وی گفت: سوریه از لحظه اول، بر پایبندی خود به این قرارداد تاکید کرد و به سازمان ملل متحد اعلام نمود، اما اسرائیل تنها آن بخشی را انتخاب کرد که برایش ایمن‌تر بود و از این فرصت برای تجاوز استفاده کرد.

احمد الشرع افزود: اکنون، ما در حال مذاکره برای بازگشت به قرارداد ۱۹۷۴ یا نسخه‌ای شبیه به آن هستیم و در این زمینه مذاکرات هنوز به پایان نرسیده و نیازمند صبر و درایت است، ما تمایل داریم به یک توافق امنیتی پایدار و نه یک آتش بس موقت برسیم.

رئیس دولت موقت سوریه در مورد مذاکرات با نیرو‌های موسوم به دموکراتیک سوریه (قسد) نیز گفت: این مذاکرات تاکنون به خوبی پیش رفته است، اما اجرای توافق، با تأخیر مواجه شده است. ما توافقی با مهلتی تا پایان سال ۲۰۲۵ منعقد کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم تا مواد آن تا پایان دسامبر اجرا شود.

وی با این ادعا که تمام تلاش خود را کرده‌ایم تا از ورود شمال شرق سوریه به جنگ جلوگیری کنیم، اظهار داشت: توافق، شامل ادغام نیرو‌های «قسد» در ارتش سوریه است، توام با احترام به ویژگی‌های فرهنگی و اداری مناطق کُردنشین.

الشرع با بیان اینکه «سوریه هیچ ذره از خاک خود را تسلیم نخواهد کرد»، گفت: نیرو‌های قسد نمی‌توانند به عنوان نماینده تمام جامعه شمال شرق سوریه محسوب شوند، زیرا بیش از ۷۰ درصد جمعیت این منطقه، عرب هستند.

وی افزود: ما نه به تقسیم و نه به انزوا بلکه به وحدت ملی اعتقاد داریم و این وحدت، اصل جدایی ناپذیر از هویت سوریه است.

