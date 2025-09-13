باشگاه خبرنگاران جوان - کیوان بابادی مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان پس از پیروزی مقابل استقلال گفت: خوشحال میشوم تیمهای استقلال و پرسپولیس به جای تیمهای کشورهای عربی در لیگ قهرمانان آسیا قدرتمند شوند. ماهیت و هویت بین المللی فوتبال ما این ۲ تیم هستند، اما باید بگویم بازی امشب استقلال خوزستان و استقلال تهران پیروزی خون بر شمشیر بود. از جانمان میگذریم و با نداری کار میکنیم.
او ادامه داد: خدا میداند که ما حتی برای خرید آب معدنی پول نداریم و روز گذشته شرایطی آب معدنی تهیه کردیم. میگویم پیروزی خون بر شمشیر است تعبیر بد نکنید. بازیکن ما روی زمین افتاده بود و جان میداد، اما حاضر نبود تعویض شود و به این تیم باشرف میگویند.
مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان خاطرنشان کرد: خداوکیلی این حق مردم خوزستان نیست که بقیه داشته باشند و تیم ما به این صورت باشد. با توجه به این شرایط فقط باید خجالت بکشیم. من تکلیفم را تا به امروز انجام دادم و اینکه بروم یا من را کنار بگذارند خیلی در قید و بند این حرفها نیستم.
بابادی بیان کرد: خیلی هم نگران نیستم که بعد از این مصاحبه چه اتفاقی برای من بیفتد. من این برد را به آقای ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان تقدیم میکنم که خجالت بکشد. ما التماس کردیم تا امروز این زمین را در اختیار ما قرار دادند. ابراهیمی این برد بچههای استقلال خوزستان مبارک شما باشد. آقای ابراهیمی حرفم را میزنم و هر طور که دوست دارید رفتار کن. با سیاستهای مرموزانهات داری فولاد خوزستان را ضعیف میکنی. خودت و آن آقای الیاسی با سیاستهای اشتباهتان دارید فوتبال خوزستان را ضعیف میکنید. الیاسی، چون خوزستانی نیست درد فوتبال خوزستان را نمیفهمد. آقای الیاسی تکلیف خود را در باشگاه تراکتور مشخص کن. به نظر من الیاسی و امثال الیاسی بدشان نمیآید که فولاد خوزستان ضعیف شود تا تراکتور قهرمان شود. من سکوت نمیکنم و حرف میزنم.
مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان ادامه داد: امروز افشین گلر ۳۰۰ میلیون تومانی ما مقابل دو میلیون دلاری استقلال تهران بازی کرد برای همین است که میگویم پیروزی خون بر شمشیر آقای درویش و آقای حدادی که در پشت صحنه تلاش میکند جای درویش را بگیرد باید به شماها بگویم پول بیفوما را خواهم گرفت اگر این پول را ندهی تبدیل به سرطان میشود.
بابادی درباره حمله عصبی که به او دست داد، گفت: بعد از گلی که زدیم با یکی از هواداران متعصب برخورد کردم و آن اتفاق افتاد و نفسم بند آمد. من احساسی نیستم. تا امروز در استانم به من رحم نشده است و خوشحالم که خدا کمکم میکند و تیم ما تیم آقا امام رضا است.
او خاطرنشان کرد: بانک ملی در قبال استقلال خوزستان وظیفه دارد و مکلف است وظیفه خود عمل کند. آقای نجارزاده جشن ۹۷ سالگی بانک ملی را تبریک میگویم. آقای نجارزاده به ما دلگرمی میدهد، اما خود او میداند فوتبال با ماشالا و ایشاالله جلو نمیرود. بانک ملی یک بار برای همیشه مشکل گروه ملی را حل کند و بعد هم خود به خود مشکل استقلال خوزستان حل خواهد شد. وکیلی انصاف نیست من ۶ تا ۷ ماه دنبال وقت ملاقات برای دیدار با مسئولان بانک ملی باشم.
بابادی گفت: همانطور که پول پتروشیمی برای استقلال تهران هزینه میشود. پول و ثروت استان خوزستان هم در بانکهایی که اسپانسر پرسپولیس هستند هزینه میشود و آنجا هم این بیعدالتی انجام میشود. کدام ثروت اجتماعی در خوزستان وجود دارد؟ چرا باید خانواده من فحش بخورند، چون من سکوت میکنم. سکوت من از ترس از دست رفتن صندلی نیست. من سکوت میکنم تا به بازیکنم یاد بدهم که باید سختی را تحمل کند.
او افزود: به جرات میگویم قیمت حجت احمدی یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی و قیمت گلر ۳۰۰ میلیون تومانی ما امشب ۵۰ میلیارد تومان شد. مطمئن باشید استقلال خوزستان کارهای بزرگ این چنینی انجام خواهد داد. از آقای استاندار و نمایندگان اهواز تشکر میکنم و باید بگویم باشگاه استقلال خوزستان نیاز به پول دارد.