باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پرونده مسابقات هفته سوم لیگ برتر فوتبال با انجام ۴ دیدار امروز (روز شنبه) در شهر‌های مختلف بسته می‌شود و در یکی از حساس‌ترین بازی ها، تیم پرسپولیس در ورزشگاه شهدای قدس از تیم فولاد خوزستان پذیرایی می‌کند.

شمس آذر قزوین - پیکان/ شنبه ساعت ۱۸

تیم فوتبال شمس آذر با هدایت وحید رضایی ۲ مساوی به دست آورده و باخت و بردی را کسب نکرده است. البته این تیم قزوینی به خاطر دریافت نکردن مجوز حرفه‌ای با حکم کمیته انضباطی با -۳ امتیاز لیگ را شروع کرده و اکنون با -۱ امتیاز در انتهای جدول رده بندی قرار گرفته است.

تیم شمس آذر در هفته دوم لیگ برتر فوتبال برابر تیم چادر ملو به تساوی پرگل ۴ بر ۴ دست یافت و اکنون این تیم می‌خواهد از میزبانی خود مقابل پیکان استفاده کند و اولین برد فصل خود را به دست آورد.

در آن طرف، تیم پیکان که امسال به لیگ برتر فوتبال آمده است و این تیم با یک برد و یک مساوی و کسب ۴ امتیاز در رتبه پنجم جدول رده بندی قرار دارد.

سعید دقیقی سرمربی پیکان سابقه مربیگری در تیم شمس آذر را دارد و این تیم را به لیگ برتر آورده است و شناخت خوبی از بازیکنان سابق خود دارد.

شاگردان دقیقی می‌خواهند با امتیاز به تهران برگردند و روند شکست ناپذیری خود را ادامه بدهند، اما کار سختی در قزوین پیش رو دارند.

کسری طاهری چهره ویژه این بازی است. او در تیم ملی امید گل‌های زیادی به ثمر رسانده است و قصد دارد گلزنی خود را در تیم پیکان هم ادامه بدهد.

چادر ملو اردکان - ملوان بندر انزلی/ شنبه ساعت ۱۸

تیم فوتبال چادر ملو به خاطر آماده نبودن ورزشگاه اختصاصی خود در ورزشگاه تختی تهران از حریفان خود پذیرایی می‌کند و این تیم امروز هم در این ورزشگاه به مصاف تیم ملوان می‌رود.

تیم چادر ملو با بک برد و یک مساوی و کسب ۴ امتیاز در رتبه سوم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان سعید اخباری می‌خواهند ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم ملوان را بگیرند تا به روند رو به رشد خود ادامه بدهند و در بالای جدول همچنان حضور داشته باشند.

در آن طرف، تیم فوتبال ملوان بندر انزلی هم همانند حریف یزدی خود ۴ امتیاز دارد و در رتبه ششم جدول رده بندی قرار دارد.

شاگردان مازیار زارع قصد دارند با امتیاز به انزلی برگردند، اما آنها کار سختی جلوی چادر ملو اردکان پیش رو دارند.

تقابل سعید اخباری و مازیار زارع می‌تواند به جذابیت این بازی بیافزاید.

ذوب آهن - مس رفسنجان/ شنبه ساعت ۱۸

تیم‌های فوتبال ذوب آهن و مس رفسنجان در حالی به مصاف یکدیگر می‌روند که بردی کسب نکردند و با یک امتیاز در جدول رده بندی در همسایگی هم قرار دارند.

تیم ذوب آهن با هدایت قاسم حدادی فر قصد دارد ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم مس رفسنجان را کسب کند تا اولین برد فصل خود را جلوی هوادارانش جشن بگیرد.

در آن طرف، تیم مس رفسنجان همانند حریف اصفهانی خود در حسرت برد به سر می‌برد و با یک امتیاز در رتبه سیزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

به هر حال باید دید کدامیک از تیم‌های ذوب آهن و مس رفسنجان می‌تواند اولین برد خود را به دست آورد و از انتهای جدول فرار کند.

پرسپولیس - فولاد/ شنبه ساعت ۱۹

تیم فوتبال پرسپولیس قبل از تعطیلات لیگ برتر فوتبال توانست تیم سپاهان را شکست بدهد و با یک برد و یک تساوی و کسب ۴ امتیاز در رتبه چهارم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان وحید هاشمیان می‌خواهند با حمایت هواداران پرشور خود برد پرگل برابر تیم فولاد به دست آورند تا به دومین پیروزی خود در لیگ برتر برسند و در صدر جدول لیگ برتر فوتبال قرار بگیرند.

در حالی که گفته می‌شود وحید هاشمیان از عملکرد رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به خاطر نگرفتن بازیکنان مدنظرش ناراضی هست، اما او در نشست خبری بیان کرد که مدیریت تاکنون توانسته نیرو‌های مدنظرم را جذب کند و عملکردش در نقل و انتقالات خوب بوده است.

این در حالی است که هواداران پرسپولیس برخلاف هاشمیان از عملکرد درویش در نقل و انتقالات راضی نیستند و خواستار اخراج او از مدیرعاملی سرخپوشان هستند.

در آن طرف، تیم فولاد با هدایت گل محمدی در این فصل عملکرد ضعیفی داشته است و با ۲ باخت در رتبه چهاردهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان یحیی گل محمدی می‌خواهند برابر تیم پرسپولیس به پیروزی برسند تا طلسم ناکامی‌های خود را بشکنند و اولین برد فصل خود را در خارج از خانه جشن بگیرند.

وحید امیری چهره ویژه این بازی است و او که بعد از ۸ سال با دلخوری و ناراحتی از پرسپولیس جدا شد، امروز مقابل تیم سابقش قرار می‌گیرد و این بازیکن می‌خواهد توانایی خود را به وحید هاشمیان نشان بدهد.

علاوه بر این، یحیی گل محمدی و مطهری مربیان فولاد سابقه مربیگری در تیم پرسپولیس را دارند و از شناخت خوبی برخوردار هستند و این می‌تواند به کادر فنی فولاد در بازی امروز کمک کند.

حامد لک، علی نعمتی، سینا اسد بیگی، سعید صادقی، وحید امیری و ساسان انصاری سابقه بازی در تیم پرسپولیس را دارند و آنها مقابل تیم سابق خود قرار می‌گیرند.

سرژ اوریه، سهیل صحرایی، محمد خدابنده لو و محمد عمری غایبان پرسپولیس در بازی امروز هستند. در آن طرف، گل‌محمدی در بازی امروز نمی‌تواند از علی نعمتی، اتکیر یوسوپوف و حسین سنگرگیر به دلیل مصدومیت استفاده کند.

تقابل یحیی گل محمدی و و حید هاشمیان مربیان پرسپولیسی در این بازی جذاب و دیدنی خواهد بود.

پرسپولیس و فولاد خوزستان تا به حال ۶۳ دیدار برابر هم برگزار کرده‌اند و سرخپوشان پایتخت ۳۳ برد و فولاد ۱۴ پیروزی به دست آورده‌اند. ۱۶ بازی هم با تساوی خاتمه پیدا کرده است.