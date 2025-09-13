باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی امروز در هفته سوم لیگ برتر فوتبال به مصاف تیم فوتبال فولاد خوزستان می‌رود که سهیل صحرایی، محمد خدابنده لو، محمد عمری و سرژ اوریه را به علت مصدومیت در اختیار ندارد.

به نظر می‌رسد وحید هاشمیان دست به ترکیب تیم برنده نمی‌زند و شاید با یکی، ۲ تغییر نسبت به بازی با سپاهان برابر تیم فولاد بازی کند.

پیام نیازمند دروازه بان ملی پوش پرسپولیس با وجود اینکه ۴ گل در مسابقات کافا دریافت کرد و انتقاداتی به عملکردش درون دروازه مطرح شد، اما او عنوان برترین گلر این مسابقات را تصاحب کرد. نیازمند در بازی با تیم فولاد هم در درون دروازه سرخپوشان قرار می‌گیرد.

به نظر می‌رسد هاشمیان از زوج حسین کنعانی و حسین ابرقویی در خط دفاع رضایت دارد و به احتمال زیاد این ۲ بازیکن در ترکیب اصلی بازی امروز قرار می‌گیرند.

فرشاد احمدزاده با وجود انتقادات همچنان مورد پسند هاشمیان است و به احتمال زیاد به عنوان دفاع چپ در ترکیب سرخپوشان قرار می‌گیرد. میلاد محمدی هم در دفاع راست بازی می‌کند.

مارکو باکیچ و میلاد سرلک هم زوج خط هافبک پرسپولیس را در بازی امروز تشکیل می دهند.

احتمال دارد تیوی بیفوما از اول بازی با فولاد در ترکیب اصلی سرخپوشان قرار بگیرد.

رضا شکاری و امید عالیشاه هم وینگرهای چپ و راست پرسپولیس در این بازی خواهند بود. علی علیپور هم سانت فوروارد سرخپوشان در بازی امروز است.

ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر فولاد به شرح زیر است.

پیام نیازمند، میلاد محمدی، حسین ابرقویی، حسین کنعانی، فرشاد احمدزاده، مارکو باکیچ، میلاد سرلک، تیوی بیفوما، رضا شکاری، امید عالیشاه و علی علیپور