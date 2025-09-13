جوانی که ایمانش زبان زد دوست و آشنا بود و با وجود جانبازی، باز هم از حریم کشور و ملت دفاع کرد تا شهادت در مناطق جنگی سومار افتخارش شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - در دامان ایمان و اعتقاد پرورش یافت تا سربازی باشد برای حفظ کیان ایران.

شهید محمدرضا اسماعیلیان وقتی دشمن خاک کشور را نشانه گرفت، لباس خدمت را بر تن کرد و عازم منطقه سومار شد.

در راه دفاع از میهن ابتدا جانباز شد و ۲ ماه از جانبازی نگذشته بود که دوباره راهی جبهه شد.

سرباز پدافند هوایی شد و با خون خویش نوشت که این سرزمین حریم عشق است و دلدادگی.

مادر از پاکی و ایمان فرزند شهیدش می‌گوید و ادامه می‌دهد: خیلی با خدا بود و نمازهایش را در مسجد می‌خواند.

برادر شهید می‌گوید: بعد از جانبازی در حالی دوباره عازم جبهه شد که هنوز زخم‌های بدنش بهبود پیدا نکرده بود.

او ادامه می‌دهد: برادرم در آن سن به رشد اخلاقی رسید و پذیرفته شد.

شهید اسماعیلیان سرانجام در سوم مرداد ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی سومار در راه دفاع از آسمان ایران آسمانی شد.

امروز مزار این شهید چراغ راه است و یادش عهدی دوباره برای ادامه راه شهیدان.

