جوانی که ایمانش زبان زد دوست و آشنا بود و با وجود جانبازی، باز هم از حریم کشور و ملت دفاع کرد تا شهادت در مناطق جنگی سومار افتخارش شود.

در دامان ایمان و اعتقاد پرورش یافت تا سربازی باشد برای حفظ کیان ایران.
شهید محمدرضا اسماعیلیان وقتی دشمن خاک کشور را نشانه گرفت، لباس خدمت را بر تن کرد و عازم منطقه سومار شد.
در راه دفاع از میهن ابتدا جانباز شد و ۲ ماه از جانبازی نگذشته بود که دوباره راهی جبهه شد.
سرباز پدافند هوایی شد و با خون خویش نوشت که این سرزمین حریم عشق است و دلدادگی.
مادر از پاکی و ایمان فرزند شهیدش میگوید و ادامه میدهد: خیلی با خدا بود و نمازهایش را در مسجد میخواند.
برادر شهید میگوید: بعد از جانبازی در حالی دوباره عازم جبهه شد که هنوز زخمهای بدنش بهبود پیدا نکرده بود.
او ادامه میدهد: برادرم در آن سن به رشد اخلاقی رسید و پذیرفته شد.
شهید اسماعیلیان سرانجام در سوم مرداد ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی سومار در راه دفاع از آسمان ایران آسمانی شد.
امروز مزار این شهید چراغ راه است و یادش عهدی دوباره برای ادامه راه شهیدان.