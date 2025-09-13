باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - این روزها مردم خیراندیش خراسان جنوبی با نیت یاری رسانی به دانش آموزان محصل به جشن عاطفهها میپیوندند.
مردم در راستای کمک به همنوعان در این کار خیر شرکت میکنند تا لبخندی بر لب دانش آموزان بیاورند.
یکی از شهروندان بیرجندی میگوید: وظیفه ماست که تا حدی که میتوانیم کمک کنیم و دست به دست هم دهیم تا دانش آموزان سال تحصیلی خوبی را آغاز کنند.
جشن عاطفهها از ابتدای شهریور در استان آغاز شده و تا پایان مهر ادامه دارد.
دفاتر ۲۱ گانه کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۱۴۴ مرکز نیکوکاری استان آماده دریافت کمکهای مردمی هستند.
مردم میتوانند از طریق کد دستوری #۱*۰۵۶*۸۸۷۷* و ارسال عدد ۵ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۵۶ در این اقدام خیرخواهانه مشارکت کنند.
پارسال مردم خراسان جنوبی بیش از ۱۰ میلیارد تومان در جشن عاطفهها کمک کردند.
۱۹ هزار دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان منتظر کمک خیران هستند.