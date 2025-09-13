باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - برخی از آثار طبیعی ثبت شده در فهرست آثار ملی درختان کهنسالی با بیش از هزار سال قدمت هستند که رنگ سبز آن‌ها این روز‌ها در سایه بی مهری و کم توجهی انسان‌ها تبدیل به شاخه‌های تشنه و خشکیده شده است.

سرو کهنسال روستای استند یکی از این گنجینه هاست که سال‌های سال بخشی از زندگی مردم منطقه بوده؛ سروی که ۱۱ قرن در دل کویر روزگار دیده و گذرانده، اما امروز در برابر بی توجهی‌ها حال خوشی ندارد.

خشکسالی و تغییر اقلیم بخشی از ماجراست؛ بخش دیگر زلزله‌های پی در پی بوده که مسیر قنات آب را تغییر داده است.

اما بی توجهی به این میراث طبیعی زخم بزرگ تری بر پیکر سرو استند زده است.

چند سال قبل حوضچه‌ای برای آبیاری درخت ساخته شد، اما مردم می‌گویند یک حوضچه بدون آب و همیاری برای نجات این میراث کافی نیست.

حبیبی رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان زیرکوه گفت: در سال ۱۳۹۹ حوضچه‌ای برای آبیاری این درخت توسط میراث فرهنگی آماده شد، اما در سیل زمستان پارسال حوضچه پر شد و آب کمتری به درخت می‌رسد.

برآبادی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: سرو استند یکی از کهنسال‌ترین سروهاست که بیش از هزار سال قدمت دارد که شرایط آب و هوایی و خشکسالی و عدم بارندگی و .. سبب شده این درخت و دیگر درختان کهنسال حال خوبی نداشته باشند.

او افزود: اعتبارات میراث فرهنگی در شورای برنامه ریزی شهرستان‌ها تصویب می‌شود که در برخی شهرستان‌ها کم بوده است.

برآبادی عنوان کرد: با بیش از ۳ هزار اثر شناسایی شده تاریخی و طبیعی و ۳۰۰ هزار هکتار جنگل در استان، کمتر از ۲ درصد از اعتبارات استان به این منظور اختصاص می‌یابد که جوابگو نیست.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی تصریح کرد: بازدید مجددی از سرو استند انجام خواهد شد تا از آسیب به درخت جلوگیری شود.

این سرو تنها یک درخت نیست بلکه تاریخ است، هویتی ماندگار از گذشتگان است که باید آن را به آیندگان بسپاریم.