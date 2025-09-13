باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از گلف تایمز، در دیدار روز جمعه میان محمد بن عبدالرحمان آل ثانی با «جی دی ونس» و «مارکو روبیو» علاوه بر بحث در مورد تحولات منطقه، روابط استراتژیک نزدیک بین قطر و آمریکا و راه‌های پیشبرد آن مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار، ونس بر همبستگی خود با قطر تأکید و خاطرنشان کرد که راه‌حل‌های دیپلماتیک قادر به حل مسائل معوقه در منطقه هستند.

وی از تلاش‌های میانجیگری قطر و نقش مؤثر آن در برقراری صلح در منطقه قدردانی و تأکید کرد که قطر متحد استراتژیک قابل اعتمادی برای آمریکا است.

محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، تأکید کرد که قطر تمام اقدامات لازم را برای محافظت از امنیت و حاکمیت خود در مواجهه با حمله آشکار اسرائیل انجام خواهد داد.

وی از همکاری نزدیک قطر با آمریکا و حمایت آن از حاکمیت قطر و تلاش‌هایش برای دستیابی به صلح در منطقه ابراز قدردانی کرد.

این درحالی است که منابع کاخ سفید اعلام کردند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است روز جمعه در نیویورک با نخست وزیر قطر شام بخورد.

منابع رسانه‌ای عصر سه‌شنبه از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دفتر جنبش حماس در دوحه خبر دادند.

رسانه‌های صهیونیستی اذعان کردند که این حمله با هماهنگی دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ انجام شده است. با این وجود دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی مدعی شد: عملیات علیه رهبران حماس کاملاً مستقل و اسرائیلی بود.

وزارت امور خارجه قطر نیز با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، حمله رژیم صهیونیستی به اماکن مسکونی شماری از اعضای دفتر سیاسی جنبش حماس در دوحه را «جنایتکارانه و بزدلانه» خواند و تأکید کرد این اقدام تهدیدی جدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان قطر به شمار می‌رود.

منبع: ایرنا