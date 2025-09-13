نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر با معاون رئیس جمهور آمریکا و وزیر امور خارجه این کشور در واشنگتن دیدار و در خصوص روابط دو کشور و همچنین حملات هوایی رژیم صهیونیستی در دوحه گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از گلف تایمز، در دیدار روز جمعه میان محمد بن عبدالرحمان آل ثانی با «جی دی ونس» و «مارکو روبیو» علاوه بر بحث در مورد تحولات منطقه، روابط استراتژیک نزدیک بین قطر و آمریکا و راه‌های پیشبرد آن مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار، ونس بر همبستگی خود با قطر تأکید و خاطرنشان کرد که راه‌حل‌های دیپلماتیک قادر به حل مسائل معوقه در منطقه هستند.

وی از تلاش‌های میانجیگری قطر و نقش مؤثر آن در برقراری صلح در منطقه قدردانی و تأکید کرد که قطر متحد استراتژیک قابل اعتمادی برای آمریکا است.

محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، تأکید کرد که قطر تمام اقدامات لازم را برای محافظت از امنیت و حاکمیت خود در مواجهه با حمله آشکار اسرائیل انجام خواهد داد.

وی از همکاری نزدیک قطر با آمریکا و حمایت آن از حاکمیت قطر و تلاش‌هایش برای دستیابی به صلح در منطقه ابراز قدردانی کرد.

این درحالی است که منابع کاخ سفید اعلام کردند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است روز جمعه در نیویورک با نخست وزیر قطر شام بخورد.

منابع رسانه‌ای عصر سه‌شنبه از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دفتر جنبش حماس در دوحه خبر دادند.

رسانه‌های صهیونیستی اذعان کردند که این حمله با هماهنگی دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ انجام شده است. با این وجود دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی مدعی شد: عملیات علیه رهبران حماس کاملاً مستقل و اسرائیلی بود.

وزارت امور خارجه قطر نیز با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، حمله رژیم صهیونیستی به اماکن مسکونی شماری از اعضای دفتر سیاسی جنبش حماس در دوحه را «جنایتکارانه و بزدلانه» خواند و تأکید کرد این اقدام تهدیدی جدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان قطر به شمار می‌رود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: وزارت امور خارجه قطر ، حمله اسرائیل ، دوحه قطر
خبرهای مرتبط
ادعای واشنگتن پُست: موساد یک عملیات زمینی را علیه رهبران حماس در قطر برنامه‌ریزی کرده بود
امارات: اقدامات بی پروایانه اسرائیل صلح در منطقه را تضعیف می‌کند
وال استریت ژورنال: کشور‌های عربی به دنبال پاسخ هماهنگ به اسرائیل هستند
لاوروف حمله اسرائیل به قطر را قاطعانه محکوم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روسیه روستایی در مرکز اوکراین را تصرف کرد
مصر خواستار ایجاد ائتلاف نظامی عربی مشابه ناتو شد
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
ترامپ خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین و تحریم‌های عمده بر روسیه شد
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
زلنسکی قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را برای سفرش به مسکو دارد
ده‌ها هزار نفر در لندن علیه مهاجرت راهپیمایی کردند
انفجار در کافه‌ای در مادرید ۱۴ زخمی بر جای گذاشت 
آغاز آزمایشی صادرات گوشت از افغانستان
سفر هیاتی از آمریکا به کابل؛ زندانیان آمریکایی محور گفتگوهای دو جانبه
آخرین اخبار
یک روز پس از دستگیری قاتل چارلی کرک، انگیزه او همچنان نامشخص است
اولمرت: برای سرنگونی نتانیاهو تلاش می‌کنم
نخست‌وزیر عراق خواستار تشکیل ائتلاف سیاسی امنیتی بین کشور‌های اسلامی شد
رومانی از نقض حریم هوایی خود خبر داد
هر روز جنگ برای اوکراین بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه دارد
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
افزایش تماس‌های دیپلماتیک مصر پیش از اجلاس اضطراری قطر
ادعای ارتش صهیونیستی: ۲۸۰ هزار فلسطینی شهر غزه را ترک کرده‌اند
انفجار در کافه‌ای در مادرید ۱۴ زخمی بر جای گذاشت 
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
روسیه روستایی در مرکز اوکراین را تصرف کرد
ده‌ها هزار نفر در لندن علیه مهاجرت راهپیمایی کردند
پلمپ مدارس خودگردان پناهندگان افغان در بلوچستان پاکستان
آغاز آزمایشی صادرات گوشت از افغانستان
سفر هیاتی از آمریکا به کابل؛ زندانیان آمریکایی محور گفتگوهای دو جانبه
مصر خواستار ایجاد ائتلاف نظامی عربی مشابه ناتو شد
زلنسکی قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را برای سفرش به مسکو دارد
ترامپ خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین و تحریم‌های عمده بر روسیه شد
ادعای ارتش اسرائیل: بیش از ۲۵۰ هزار نفر از ساکنان شهر غزه را ترک کرده‌اند
واشنگتن پست: ۱۰۰۰ نیروی گارد ملی در لوئیزیانا مستقر می شوند
کره شمالی زرادخانه هسته‌ای خود را تقویت می‌کند
قطر جزئیات نشست اضطراری عربی-اسلامی را اعلام کرد
ریشه داعش در افغانستان خشکانیده شده است
جنایت نظامیان انگلیسی در افغانستان؛ متهمان خواستار حضور در دادگاه شدند
هشدار افزایش بحران در افغانستان؛ ۸ دفتر سازمان ملل تعطیل شد
کمک به زلزله‌زدگان افغانستان؛ امارات کشتی امدادی ارسال کرد
مذاکرات آلمان و پاکستان برای تعیین سرنوشت پناهجویان افغانستان
ترکیه دستور بازداشت شهردار منطقه‌ای استانبول را در تحقیقات فساد صادر کرد
باج باکو به آدم‌کش‌ها
اسرائیل دستور تخلیه گسترده در شهر غزه را صادر کرد