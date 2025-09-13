بر اثر آتش سوزی منزل مسکونی در داراب، ۳ نفر مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمدرضا وکیل زاده مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس اظهار کرد: یک منزل مسکونی در داراب بر اثر نشت و انفجار لوله گاز دچار آتش سوزی شد.

او افزود: در این حادثه، ۳ نفر دچار سوختگی شدند که نیرو‌های اورژانس داراب با حضور در محل، اقدامات درمانی پیش بیمارستانی را برای آن‌ها انجام دادند و با حمایت درمانی پیشرفته، برای دریافت خدمات درمانی تخصصی‌تر به بیمارستان حضرت امام حسن مجتبی (ع) داراب منتقل کردند.

وکیل زاده ادامه داد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۲ دستگاه آمبولانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.

برچسب ها: آتش سوزی ، حادثه ، انفجار لوله گاز ، منزل مسکونی
خبرهای مرتبط
انتقال ۴ عضو یک خانواده به بیمارستان بر اثر آتش‌سوزی در مزارع کشاورزی نورآباد
آتش‌سوزی در یک سوله در شهرک صنعتی شیراز؛ آتش مهار شد
آتش‌سوزی یک باشگاه ورزشی در شیراز مهار شد
۲ مصدوم بر اثر آتش سوزی کارگاه قطعات خودرو در زرقان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۲ کشته و ۶ مصدوم در تصادف محور شیراز - داریان
۳ مصدوم در آتش سوزی منزل مسکونی در داراب
آخرین اخبار
۲ کشته و ۶ مصدوم در تصادف محور شیراز - داریان
۳ مصدوم در آتش سوزی منزل مسکونی در داراب
واکنش شهرداری شیراز به جشن خارج از عرف در شهربازی باغ جنت
وحدت ملی و تمرکز بر حل مسائل اصلی کشور؛ اولویت مدیران و فعالان اقتصادی
پیشرفت ۵.۶ درصدی کشاورزی ایران در سایه تحریم و خشکسالی
۱۷۵۰۰ جلد کتاب رایگان برای ترویج فرهنگ مطالعه در پایتخت ادب ایران
کنگره بین‌المللی شعر پیامبر اعظم (ص) در شیراز به کار خود پایان داد + تصاویر
تشدید نظارت بر بازار در آستانه بازگشایی مدارس با حضور ۵۰۰ بازرس
شیراز میزبان احراز صلاحیت کارشناسان رسمی جنوب در شیراز + تصاویر