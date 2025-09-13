بر اثر آتش سوزی منزل مسکونی در داراب، ۳ نفر مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمدرضا وکیل زاده مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس اظهار کرد: یک منزل مسکونی در داراب بر اثر نشت و انفجار لوله گاز دچار آتش سوزی شد.

او افزود: در این حادثه، ۳ نفر دچار سوختگی شدند که نیرو‌های اورژانس داراب با حضور در محل، اقدامات درمانی پیش بیمارستانی را برای آن‌ها انجام دادند و با حمایت درمانی پیشرفته، برای دریافت خدمات درمانی تخصصی‌تر به بیمارستان حضرت امام حسن مجتبی (ع) داراب منتقل کردند.

وکیل زاده ادامه داد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۲ دستگاه آمبولانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.