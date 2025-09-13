رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد از آغاز عملیات گلکاری پاییزی در شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ مسعود حبیبی گفت: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد، در راستای تعهد خود به توسعه و زیباسازی فضا‌های سبز شهری، گلکاری پاییزی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: این سازمان با هدف ارتقاء کیفیت و زیبایی بصری شهر، اقدام به تولید و گلدان گیری ۴۴ هزار و ۵۰۰ نشاء گل فصلی پاییزی نموده است.

حبیبی با اشاره به اینکه این حجم گسترده از تهیه و تولید نشاء، نویدبخش پاییز رنگارنگ و دل انگیزی برای شهروندان خواهد بود، افزود: برای تضمین کیفیت و تنوع گونه‌های گیاهی، مساحتی بالغ بر هزار و ۲۰۰ مترمربع نیز به بذرکاری جهت تولید گل فصلی پاییزی در نهالستان شهرداری شهرکرد، اختصاص یافته است.

وی اظهار کرد: این فضای وسیع، امکان پرورش طیف وسیعی از گل‌های مقاوم و مناسب فصول سرد را فراهم آورده تا در برابر شرایط آب و هوایی پاییز و زمستان شهرکرد مقاوم باشند.

حبیبی اضافه کرد: در این طرح، انواع گل‌های پاییزی شامل کلم زینتی، داوودی، بنفشه و همیشه بهار کاشته و آماده انتقال به میادین، پارک ها، بلوار‌ها و فضا‌های سبز عمومی می‌باشند که بی شک این تنوع، چشم اندازی زیبا و چشم نواز را برای شهروندان و گردشگران به ارمغان خواهد آورد.

حبیبی با تاکید بر اینکه عملیات گسترده گلکاری پاییزی، نه تنها به ارتقاء سیمای بصری شهر کمک کننده است بلکه با ایجاد فضا‌های سبز دلپذیر در افزایش نشاط اجتماعی و سلامت روانی شهروندان نیز نقش بسزایی خواهد داشت، اظهار کرد: امیدواریم با این اقدامات، پاییز خاطره انگیزی را برای اهالی طبیعت دوست شهر رقم بزنیم.