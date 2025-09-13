رییس فدراسیون اسکواش از حضور مربی خارجی اسکواش از کشور پاکستان در رده‌های سنی پایه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر عزیزی پور رییس فدراسیون اسکواش، با اشاره به طرح توسعه زمین تخصصی اسکواش در مجموعه ورزشی انقلاب، اظهار کرد: این طرح از چند سال پیش آغاز شده بود، اما به دلیل نبود اعتبارات لازم ساخت آن در ورزشگاه انقلاب متوقف شده بود. طبق صحبتی که با وزیر ورزش داشتیم و با حمایت‌های او، دوباره طرح توسعه زمین تخصصی اسکواش در ورزشگاه انقلاب از سر گرفته شده و قرار است در این طرح ساخت کورت شیشه‌ای اسکواش و جایگاه تماشاگران نیز جانمایی شود. 

وی همچنین به اعزام سپهر اعتمادپور به مسابقات PSA (انجمن حرفه‌ای اسکواش بازان جهان) با جایزه ۳ هزار دلاری اشاره کرد و گفت: این مسابقات دوم مهر در فرانسه برگزار می‌شود که سپهر اعتمادپور تنها نماینده ایران در این مسابقات است. البته برای اعزام او به این تورنمنت مشکل ویزا داریم و سفارت فرانسه همکاری لازم را برای صدور ویزا انجام نمی‌دهد. از طریق وزارت ورزش پیگیر دریافت ویزا برای اعتمادپور هستیم.

رییس فدراسیون اسکواش از جذب مربی خارجی برای رده‌های پایه این رشته خبر داد و افزود: امجد خان از قهرمانان سابق اسکواش جهان از کشور پاکستان است که پیش از این نیز تجربه سرمربیگری تیم ملی اسکواش ایران را داشته است. قرار است او هدایت تیم‌های ملی اسکواش در رده‌های سنی پایه را برعهده بگیرد. قرارداد او یکساله است و سعی داریم از تجربیات او در رده‌های پایه استفاده کنیم تا در آینده شاهد رشد و پیشرفت اسکواش در رده سنی بزرگسالان باشیم.

عزیزی پور در پایان از میزبانی ایران برای رقابت‌های اسکواش قهرمانی آسیا در سال آینده خبر داد و گفت: اردیبهشت سال آینده میزبان مسابقات اسکواش قهرمانی آسیا در رده‌های مختلف سنی هستیم. روند کار به خوبی پیش می‌رود و در حال برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در رده‌های سنی ۱۱ تا ۱۳ سال و ۱۵ تا ۱۹ سال در تهران و تبریز هستیم تا استعداد‌های برتر را برای قهرمانی آسیا شناسایی به تیم‌های ملی تزریق کنیم.

برچسب ها: تیم ملی اسکواش ، مسابقات جهانی اسکواش
خبرهای مرتبط
مشکل بزرگ ملی‌پوش اسکواش حل می‌شود
ترکیب اولیه تیم ملی اسکواش مشخص شد؛ رقابت برای آسیا ادامه دارد
اسکواش ایران در مسیری تازه؛ امجدخان به تهران رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ناکامی بزرگ ساپینتو؛ استقلال ده‌نفره‌ها را هم نتوانست ببرد
پخش مستقیم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان از شبکه سه
خیبر ۱ - ۱ فجرسپاسی/ سبزپوشان صدرنشین ماندند + فیلم
ایران دومین تیم جوان رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵
حمله تند حسین کعبی به تاجرنیا
حتی برای خرید آب معدنی پول نداریم
مهدی ترابی مصدوم شد
مورایس: از شکست ناراحتیم/ حریف منتظر اشتباهات ما بود
آنتونی مارسیال هم تیمی سرخیو راموس شد + عکس
تاجرنیا: از توانایی ۱۰۰ درصدی ساپینتو در استقلال استفاده نکرده‌ایم
آخرین اخبار
برنامه مسابقات روز دوم والیبال قهرمانی جهان
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر فولاد
حضور مربی پاکستانی در تیم‌های ملی اسکواش
پرسپولیس- فولاد خوزستان؛ وحید امیری و یحیی به سرخپوشان رسیدند
حتی برای خرید آب معدنی پول نداریم
آنتونی مارسیال هم تیمی سرخیو راموس شد + عکس
ایران دومین تیم جوان رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵
مهدی ترابی مصدوم شد
حمله تند حسین کعبی به تاجرنیا
تاجرنیا: از توانایی ۱۰۰ درصدی ساپینتو در استقلال استفاده نکرده‌ایم
خلیفه اصل: بازیکنانم با قلب‌شان بازی کردند/ وقت‌کشی در برنامه ما نبود
مورایس: از شکست ناراحتیم/ حریف منتظر اشتباهات ما بود
نخستین برد تراکتور با هت تریک مهاجم کروات
خیبر ۱ - ۱ فجرسپاسی/ سبزپوشان صدرنشین ماندند + فیلم
گل گهر ۱ - ۱ سپاهان/ زور کویرنشینان به یکدیگر نرسید + فیلم
آغاز رقابت‌های جهانی موی‌تای با حضور تیم جوانان ایران
آغاز لیگ فوتبال زنان با توقف پرسپولیس و شکست سپاهان
پخش مستقیم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان از شبکه سه
ناکامی بزرگ ساپینتو؛ استقلال ده‌نفره‌ها را هم نتوانست ببرد
شروع نظارت سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران از بازی‌های تهران
کشتی قهرمانی جهان؛ آزادکاران ایران حریفان خود را شناختند
حضور نمایندگان ایران در مسابقات اسنوکر انگلیس
نوجوانان جودو ایران در آسیا نهم شدند
دستکار: زارع و قاسم پور شانس بالایی برای موفقیت دارند
اعلام زمان قرعه‌کشی جام ملت‌های فوتبال زیر ۲۳سال آسیا
اطلاعیه مشترک سازمان لیگ فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس
جک گریلیش بهترین بازیکن ماه لیگ برتر شد
نامه سازمان لیگ به سپاهان درباره آلوز/ قرارداد ثبت می‌شود، اما تبعاتش بر عهده باشگاه است
پورآقابالا قهرمان شطرنج برق آسای مردان کشور شد
گل‌محمدی: چاره‌ای جز امتیاز گرفتن از پرسپولیس نداریم