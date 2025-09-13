باشگاه خبرنگاران جوان - امیر عزیزی پور رییس فدراسیون اسکواش، با اشاره به طرح توسعه زمین تخصصی اسکواش در مجموعه ورزشی انقلاب، اظهار کرد: این طرح از چند سال پیش آغاز شده بود، اما به دلیل نبود اعتبارات لازم ساخت آن در ورزشگاه انقلاب متوقف شده بود. طبق صحبتی که با وزیر ورزش داشتیم و با حمایت‌های او، دوباره طرح توسعه زمین تخصصی اسکواش در ورزشگاه انقلاب از سر گرفته شده و قرار است در این طرح ساخت کورت شیشه‌ای اسکواش و جایگاه تماشاگران نیز جانمایی شود.

وی همچنین به اعزام سپهر اعتمادپور به مسابقات PSA (انجمن حرفه‌ای اسکواش بازان جهان) با جایزه ۳ هزار دلاری اشاره کرد و گفت: این مسابقات دوم مهر در فرانسه برگزار می‌شود که سپهر اعتمادپور تنها نماینده ایران در این مسابقات است. البته برای اعزام او به این تورنمنت مشکل ویزا داریم و سفارت فرانسه همکاری لازم را برای صدور ویزا انجام نمی‌دهد. از طریق وزارت ورزش پیگیر دریافت ویزا برای اعتمادپور هستیم.

رییس فدراسیون اسکواش از جذب مربی خارجی برای رده‌های پایه این رشته خبر داد و افزود: امجد خان از قهرمانان سابق اسکواش جهان از کشور پاکستان است که پیش از این نیز تجربه سرمربیگری تیم ملی اسکواش ایران را داشته است. قرار است او هدایت تیم‌های ملی اسکواش در رده‌های سنی پایه را برعهده بگیرد. قرارداد او یکساله است و سعی داریم از تجربیات او در رده‌های پایه استفاده کنیم تا در آینده شاهد رشد و پیشرفت اسکواش در رده سنی بزرگسالان باشیم.

عزیزی پور در پایان از میزبانی ایران برای رقابت‌های اسکواش قهرمانی آسیا در سال آینده خبر داد و گفت: اردیبهشت سال آینده میزبان مسابقات اسکواش قهرمانی آسیا در رده‌های مختلف سنی هستیم. روند کار به خوبی پیش می‌رود و در حال برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در رده‌های سنی ۱۱ تا ۱۳ سال و ۱۵ تا ۱۹ سال در تهران و تبریز هستیم تا استعداد‌های برتر را برای قهرمانی آسیا شناسایی به تیم‌های ملی تزریق کنیم.